吕慧仪爆李泳豪重返剧组工作认真 食饭时贴身照顾李家鼎：佢好成熟

《爱‧回家之开心速递》演员吕慧仪（长脚蟹）、刘丹、滕丽名、汤盈盈、单立文、林淑敏、袁文杰、许家杰等今日出席「齐迎母亲节」宣传活动。对于近日被家事烦扰的李泳豪昨天在社交网手持咖啡多谢「熊若水」吕慧仪请饮咖啡，并分享重返《爱‧回家》剧组工作合照，李泳豪面对镜头精神奕奕，状态似乎相当不错。问「长脚蟹」开工时李泳豪状态如何？她大赞李泳豪十分成熟，开工时认真及很正常地工作，因为会与他及李家鼎一起食午餐，他十分照顾李家鼎：「吃饭时也有问鼎爷身体情况，我觉得豪仔不钟意朋友担心他的人，他会照顾好自己及家人。」

刘丹问候李家鼎盼放烦恼

刘丹借着访问问候李家鼎，希望鼎爷放下烦恼开心一点。当被问到得知鼎爷长子李泳汉被指图谋鼎爷200万定期存款，且游手好闲不工作，会否感到伤心？刘丹表示完全不知情，滕丽名则帮口说：「家家有本难念的经。」再追问李家鼎不获TVB续约的消息，刘丹称真的不知情，并指合约事宜每人都是保密。

吕慧仪「一家不知一家事」避谈

吕慧仪透露，李泳豪开工时也有分享近期的感受，但那些始终是私人事，作为朋友和外人不应多说。问到李泳豪可有透露鼎爷不获续约一事？她却说：「没有，就算有讲我也不会跟大家说，这是人家的私隐。」再问他是否担忧此事？吕慧仪回应：「没有事需要担忧，他最想照顾好鼎爷，最顾及的是家人。」对于李泳汉的所作所为会否替李泳豪不值？她说：「不可以这样讲，一家不知一家事。」

吕慧仪透露儿子母亲节惊喜

活动中吕慧仪透露，儿子之前画卡及自制手袋，早前更试过在母亲节砌靓果盘为她庆祝。汤盈盈则笑言在家中很惨，老公不送花给她，她对女儿说「I Love you」，女儿只回答「I know」。

滕丽名指剧中儿子金城安（周嘉洛饰）每年也会送花给她，还取笑吕慧仪做妈妈辛苦，她说：「还是我这便宜仔好得多呢！」

滕丽名赞「便宜仔」更贴心

吕慧仪希望母亲节儿子会给予她惊喜，透露早前儿子试过炮制韩式部队锅，每年所画的母亲节卡也不断有进步：「逐步逐步来，怕他太识𠱁女仔更惊。」刘丹则指母亲节也会「识做」和太太庆祝，孙女「小糯米」每年也会画母亲节咭送给嫲嫲，而且画工也不断有进步，吕慧仪即大赞「小糯米」画画很靓，更影相给儿子睇，叫儿子可否画得像小糯米的画那么靓。

