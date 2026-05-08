五索首揭因儿子确诊ADHD压力爆煲脱发 深夜崩溃揽仔痛哭：觉得自己好失败

35岁的「五索」钟睿心自去年曝光与已婚富豪马清铿一齐长达十年，二人育有四名仔女，五索一夕成名后，积极拓展生意搞得有声有色，更带团队筹备为公司上市。但五索近日首揭有家庭问题，其中一子确诊「注意力不足过动症」（ADHD），令五索出现「真系觉得自己好失败」想法。

五索母子曾深夜情绪失控

五索对于儿子患有ADHD，承认其病情令全家面临巨大挑战，最令五索崩溃，是囝囝经常会在半夜无故惊醒，情绪完全失控狂喊。五索因为无力感，曾试过两母子在深夜抱住痛哭：「𠮶一刻，我真系觉得自己好失败。」不过自囝囝接受药物治疗后，情况已变得稳定。

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五索身心超出负荷

五索自公开与马清铿的关系后，不时分享家庭生活，越来越高调。其实五索对仔女的照顾无微不至，凑大一个小朋友已经不容易，何况五索加上为前夫所生的儿子，要照顾五个小朋友，可见精神压力劲大。再加上五索的事业发展越来越好，排山倒海的工作，导致五索身心早已超出负荷。

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五索在长期睡眠不足，以及极大的精神压力下，身体响起警号，出现严重脱发问题：「有时照镜见到自己啲头发一撮撮咁跌，真系觉得好心酸。」不过令五索感到安慰，是几个仔女非常懂事，会帮手照顾兄弟姊妹，手足情深互相扶持，印证平日教导有方。

五索积极行善助弱势

五索自去年起一直跟慈善机构合作，接触多位单亲妈妈及唐氏综合症患者，面对弱势社群，令五索深受启发：「如果其他妈妈都敢企出嚟，点解我唔可以？」五索除透过社交平台帮手宣传，还会参与慈善活动，真金白银为患者提供就业机会，帮助患者重拾经济独立的能力。

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