金球奖首设AI规范 人类必须掌握创作主导权 演员演出必须「真人主导」
更新时间：16:15 2026-05-08 HKT
发布时间：16:15 2026-05-08 HKT
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继日前奥斯卡颁奖礼公布对AI的新规则后，「第84届金球奖」正式公布最新规则，其中最受瞩目的，是首次针对人工智能（AI）使用订出规范，作品毋须因采用AI技术而自动丧失参赛资格，惟创作主导权必须掌握于人类手中。
未经授权禁止使用数码肖像
根据新规例，金球奖方面表示，使用人工智能或生成式AI，并不会自动令作品丧失参赛资格，「只要人类的创作方向、艺术判断和作者身份在整个制作过程中仍然是首要的，就不会自动取消作品的考虑资格。」评审委员会将就各参赛作品审视创作决策及执行层面，是否主要源自具名人员。在演出类别方面，凡演技类别的参赛作品，均须以具名演员的实际演出为主要呈现，「若演出内容大幅由AI生成或创造，将不具参赛资格。」不过，若AI仅作为辅助或强化演出工具，且表演本质仍由演员主导，同时获得演员授权，则不会因此丧失资格。此外，任何参赛作品均不得包含未经授权使用演员数码肖像、声音复制或生物特征数据所生成的演出。 在非演出类别方面，导演、编剧、作曲及动画等各项技艺的核心创作贡献，须主要来自具名人类创作者，而AI或生成式工具的使用，只能担当辅助或提升之角色，不得取代人类的创作主导地位。
同步更新Podcast奖项规则
除了AI规范外，金球奖也同步更新Podcast奖项规则。未来符合资格的作品，将仅从「Top 30 Podcasts」名单中选出，该榜单由数据公司Luminate依据Podcast资格期间（1月1日至9月30日）的多项数据指标进行统计与评估。另外，金球奖也调整非英语电影与独立电影规则，未来这类作品即使未报名「最佳影片」，仍可单独报名个人表演奖项，只要符合其他资格规定即可。
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