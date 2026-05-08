李泳汉闹学历罗生门 参选区议员声称读大学政治系 为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」

李家鼎（鼎爷）与大仔李泳汉关系势成水火，今日（8日）公开与大仔的录音对话内容，揭露自己沦为「人肉提款机」悲惨真相，对话中李泳汉对鼎爷的财产了如指掌，李家鼎提及自己将不获续约下收入大减，提出削减每月供养费用，结果李泳汉爆SEED以「高中学历都冇」为由理直气壮继续做无业汉并扬言：「而家屋契喺我手，我掟x咗去银行，你吹呀！」

李泳汉参选区议员曾读大学政治系

李泳汉小时候曾就读喇沙小学及圣保罗书院，施明在1994年与李家鼎离婚后，带了一对孖仔移民美国，她曾表示对两个仔好大期望：「我栽培到读完大学返嚟。」李泳汉2011年参选区议员表示曾就读大学政治系，但今次他指控向老窦李家鼎竟然声称自己「连高中都冇毕业」来拒绝寻找工作，惹来外界质疑。

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李泳汉传曾获美国军校取录成为教官

李泳汉在录音中听到李家鼎劝自己找份工作养家，他爆seed地以「高中毕业学历都无」为由，叫李家鼎面对现实：「我系乜嘢？连高中毕业都冇，我几多岁？45岁连出去做sales都冇人请。而家屋契喺我手，我掟X咗去银行，你吹呀！我仲有好多嘢玩。」李泳汉不断压榨李家鼎的说话，不单惹来外间一面倒负评，亦再掀起外界对他学历的质疑。过往李泳汉曾宣称出身名校喇沙小学及圣保罗书院，16岁曾赴美求学，在2002年曾表示获美国西点军校取录受训成为教官，后来因母亲施明反对而放弃：「妈咪觉得美国好危险，加上军校需要读四年，毕业之后重要签约八年做军官，到时我已经三十几岁，妈咪话到时唔知前途会系点，所以打消念头，返香港发展。」最终修毕当地Community College的大专课程。李泳汉其后在律师楼跟大状学法律，当时曾表示打算前往内地华东师范大学读法律，不过未有下文。

李泳汉在2011年曾参加区议会选举

李泳汉在2011年曾参加区议会选举，当时他受访表明：「以前喺大学读书都系修读政治学，所以并唔系突然间对政治有兴趣。」但在2016年他再以独立身份出战立法会九龙西选举，李泳汉曾埋怨父亲不给选举经费，不过全程未曾提及学历不足的问题。李泳汉政坛失意后，一直未有透露过工作状况，相当低调神秘。到了施明丧礼前夕，李家鼎才道出大仔曾在他任职的食肆打工：「佢（李泳汉）喺度游来游去，做咗8、9个月就走咗，有叫佢揾嘢做，但佢做得啲咩！近年我畀佢挂名做我助手，我每月出粮5、6万畀佢当家用。」

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施明对仔女大期望栽培读大学

施明曾在2022年中接受了黄夏蕙前经理人、现任亚视节目总监李文伟（Simon/小肥猪）的YouTube节目《小肥猪周记》专访，施明在1994年以性格不合为由单方面申请离婚，其后带了一对孖仔移民美国，当时在生活并不好过，试过因人生路不熟致电胡金铨导演求助，没想到等了一个月后才得知对方已撒手尘寰，最后为了生计放下演员身段，试镜拍广告、做配音，加上李家鼎提供的生活费补贴，才得以度过难关：「当年呢个决定真系好勇敢，而家谂返都好惊，两个仔系我命根，我放弃好多嘢栽培两个仔，我对佢哋好大期望，佢钟意拍戏我畀佢拍戏，佢去读书我跟佢去读书，边个唔锡仔女，猫猫狗狗都锡佢啲仔女，何况我，系我系栽培佢哋读完大学返嚟。」最后3母子留美5年后返港，返港后李泳汉和李泳豪加入娱乐圈继续做艺人。