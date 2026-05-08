李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息

李家鼎（鼎爷）今日（8日）公开多段与大仔李泳汉的录音及对话内容，揭露自己沦为「人肉提款机」悲惨真相，期间李家鼎提及自己将不获续约，在收入大减下，向李泳汉提出削灭减每月供养费用，结果李泳汉爆SEED以「高中学历都冇」为由理直气壮继续做无业汉，甚至更以手执九龙塘屋契狠话：「而家屋契喺我手，我掟x咗去银行，你吹呀！」

李泳豪揾专业人士去处理并跟足程序

李家鼎日前曾表示为保障晚年生活及防范「死无对证」，已正式委托细仔李泳豪全权接管其财务及生活事务，李泳豪今日回复传媒，首度交代接管父亲事务的细节：「嚟紧我妈咪遗产又好，我老窦嘅所有财物财产交托俾我，我都会揾专业人士去处理。一切跟足法律程序，如果涉及有违法，一定采取法律行动。」

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李泳豪坦言李家鼎无法自理日常活动

李泳豪坦言将老窦的健康放在首位，他透露李家鼎目前连洗衣服、揸车等日常活动都无法自理，生活起居已由他和太太全面接手：「做咗执行人系保障老窦嘅财产俾佢安享晚年，遗产同财物交晒畀律师处理，我唔方便再回应。老窦而家洗衫都做唔到，太太同我一齐入去帮手，太太会攞啲衫返屋企洗，帮手买日用品、煮饭，唔得闲就买饭俾鼎爷。仲会帮佢著吓车、跟进水电煤单。」

李泳豪透露鼎爷最新工作情况

李泳豪感激太太的付出，并承诺未来会专心帮老窦调理身体，确保老窦能够舒舒服服地度过下半生。对于李家鼎自爆不被续约一事，李泳豪透露了鼎爷最新的工作情况并明确表示：「公司有跟鼎爷续约，我谂𠮶时系未清楚续约与唔续约之间，鼎爷系担心未能续约，鼎爷用意系讲少少嘢，等佢唔好再问鼎爷攞钱、求佢，其实是鼎爷嘅应对策略。」

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