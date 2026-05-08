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黄子佼藏逾千未成年不雅片确定免入狱 爆料网红痛批法律保护坏人：犯错都是可教化

影视圈
更新时间：14:00 2026-05-08 HKT
发布时间：14:00 2026-05-08 HKT

台湾艺人黄子佼于2023年爆出「#MeToo」风波，在警方调查期间，进而揭发黄子佼自2014年起涉嫌付费下载大量未成年性影像影片，一审时被判处8个月徒刑，罚款10万新台币（约2.5万港元），黄子佼不服上诉，二审改依个资法判处1年6月，缓刑4年。昨日（7日）台湾最高法院驳回检方上诉，维持二审判决，黄子佼获缓刑4年，不需要入狱。

黄子佼风波网红痛心发声

面对黄子佼获判缓刑，当年指控黄子佼在其17岁时强吻、拍摄未成年少女私密照的网红Zofia，在IG限时动态表达失望，以黑底白字发声：「法律保护坏人，犯错都是可教化」，并呼吁社会大众应更加重视儿童隐私与孩童交友状况。

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Zofia透露自己已在法国定居，但心里依然感到害怕：「说我不害怕是骗人的。」Zofia称为保护自己与家人，每日都会紧锁门窗，并庆幸邻居是警察：「我邻居是警察，门口都有监视器。」Zofia强调未来如返台湾探亲，绝对会更加谨慎行事，绝不轻易暴露行踪。最后Zofia透露现在很幸福，并承诺：「不会做傻事，我小孩还很小，我要看他们长大。」

黄子佼爆丑闻去年离婚

54岁的黄子佼一度是台湾顶级主持，曾获金钟奖最佳综艺节目主持人奖，是当地各大颁奖典礼、大型活动的御用主持。黄子佼与同为艺人的孟耿如于2014年拍拖，二人爱情长跑多年，在2020年结婚，两年后诞下一女。黄子佼不时分享育儿点滴与爱妻日常，成功塑造好男人形象。不过黄子佼自卷入丑闻后，去年与孟耿如离婚，结束5年婚姻。

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