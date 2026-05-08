李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱

81岁的「鼎爷」李家鼎近年凭TVB饮食节目《阿爷厨房》、《肥妈李鼎》大显厨艺，迎来演艺生涯的「第二春」。但李家鼎事业登顶却疑似赔上健康，加上家庭变故的双重打击，令鼎爷的近况令人担忧。近日鼎爷接受传媒访问时，心酸自揭「不获续约」，一代厨神面临人生大难关。

李家鼎厨神形象名利双收

李家鼎自从《阿爷厨房》播出后，凭借刀工了得、对食材了如指掌，打破以往「恶人」的框框，成功转型为观众追捧的「厨神」，节目一连开多达五辑，与谭玉瑛一同担任主持，每集由李家鼎示范怀旧广东菜式。而李家鼎伙拍肥妈（Maria cordero）主持的《肥妈李鼎》，更曾创下最高收视17.2点（110万观众）佳绩，一度成为2023年周一至五综艺节目收视之冠。在节目效应下，李家鼎接到大量广告代言及商场活动，甚至开设私房菜馆，收入以几何级数暴增，可谓名利双收。

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李家鼎近一年饱受胃炎折磨

不过李家鼎疑因工作量大增，而忽略了健康，近一年来其健康亮起红灯，去年露面时整个人显得憔悴消瘦，有指鼎爷试过因不够血，而需要输血。李家鼎当时透露因工作食无定时、睡眠不足等，积劳成疾，患上「慢性肠胃炎」要服药及严格戒口。

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李家鼎膝盖「骨磨骨」剧痛

李家鼎从原本体格健壮出现「断崖式」暴瘦，以往中气十足的声线，亦变得虚弱，加上受膝盖「骨磨骨」剧痛困扰，令李家鼎备受病痛折磨，之后已减少工作静心休养。李家鼎于1975年跟TVB签经理人合约，并于《香港八一》演银禧小食店店员李威而为人所熟悉，虽然中间有8年没有跟TVB合作，但前后已效力TVB逾40年。

李泳豪指「公司有同鼎钏」续约

李家鼎今日向传媒公开录音，指自己「不获续约」，有传媒向细仔李泳豪查询相关事宜，李泳豪就表示「公司有同鼎爷续约」。李泳豪补充表示，当时李家鼎说那番话时，正跟公司倾续约与否的交接期，当时李家鼎的确有担心未能获TVB续约，而对李泳汉讲「不获续约」，是鼎爷应对大仔的策略。李泳豪确定，TVB有跟李家鼎续约，他认为父亲这样说，是希望李泳汉不要再向他攞钱。

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