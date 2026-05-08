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李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手

影视圈
更新时间：11:01 2026-05-08 HKT
发布时间：11:01 2026-05-08 HKT

81岁的「鼎爷」李家鼎凭《阿爷厨房》收入大增，原以为晚年无忧。没料到因施明离世，爆出两子李泳汉、李泳豪闹出不和，及涉及金钱问题，李家鼎决意不再沉默，主动接受传媒访问，亲手撕破大仔李泳汉的「孝子」伪装，披露自己多年来如何沦为全家人的「人肉ATM」，晚年生活由无忧变悲凉。

李家鼎委托李泳豪处理其事务

李家鼎透露过去十年之所以任由大仔李泳汉苛索，全因前妻施明晚年由李泳汉完全掌控。为了让施明能安度余生，李家鼎甘愿背起重担。如今施明已撒手人寰，李家鼎坦言「再无顾虑」决定公开家丑，并正式宣布委托细仔李泳豪为执行人，处理其日后一切事务，以防自己重蹈施明复辙。

面对大仔李泳汉反指细佬李泳豪「拎走340万」，李家鼎直接公开WhatsApp留言及录音证据，李泳汉曾多番觊觎李家鼎的200万定期存款，更以极其恶劣的口吻逼迫老父供保险及找卡数。

李家鼎遭李泳汉逼供保险找卡数

李家鼎公开与李泳汉的录音证据：「你有冇搞x错，𠮶日同你兜口兜面讲点样做，5万蚊一个月，你话你定期8月开始，你有200万点解俾唔到，又唔系要你一次过俾。我即日已经打咗俾Agent，认x咗张单（保险单），签x咗喇㖞！」、「我唔系𠮶日认咗张单（保单），我使乜𠮶日唔俾你走，坐低认咗条数去。」

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李家鼎因为不获续约，难以应付李泳汉的开支，告知对方时却遭大仔发烂。李泳汉认为李家鼎应照顾儿孙，代他还48万欠款、找卡数。最令李家鼎心寒是李泳汉不务正业，对方竟以「高中学历都无」为由拒绝。李家鼎更爆大仔李泳汉手执九龙塘碧涵别墅屋契威胁：「而家屋契喺我手，我掟x咗去银行，你吹呀！我仲有好多嘢玩。」

李家鼎每年揾会计师核数家产

对于大仔李泳汉指控细仔李泳豪取走李家鼎身家︰「拎走340万一句多谢都冇！」又向母亲施明要求卖走九龙塘住宅分家产。加上李泳汉在解秽酒上表示︰「我啱啱冇咗妈妈，唔想冇埋老窦，我已经觉得好lonely。」李家鼎怒斥李泳汉夫妇处心积虑将其榨干︰「死X街，系咪人呀！」为免被李泳汉继续苛索，李家鼎强调自己相当清醒，每年收入及支出均有会计师核数，谁在觊觎家产，一目了然。

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