新城与广东「音乐之声」联播《湾区声势力》 潘宇谦任首集嘉宾分享康复心路 自爆左脚有3粒螺丝钉

由新城广播知讯台与广东广播电视台音乐之声携手制作的全新联播节目《湾区声势力》，于昨午11时正式启播。头炮首集邀得创作歌手潘宇谦（AP）担任嘉宾，大谈手术后康复情况及分享新歌《碎钻星球》。而随节目同步启动的 「大湾区音乐榜」 ，首周冠军歌由张驰豪（Aska）凭《一个人的生日歌》夺得。

潘宇谦手术后活动幅度减半

《湾区声势力》将于昨天起，逢星期四上午11时至12时播出，重点推介粤港澳大湾区的优秀音乐作品，促进两地音乐文化交流。首集嘉宾潘宇谦透露十年前曾意外断脚，当时医生在其肌肉尚未完全愈合的情况下，表示他可以进行任何运动。于是十年间他继续滑雪、踢波、打篮球，直至某天突然无法正常走路。「去医院一照，医生说我的脚跟关节已经退化到65岁的程度。」他苦笑形容：「简直是被偷走的30年。」

潘宇谦吁珍惜当下

去年完成专辑宣传后，潘宇谦决定接受手术，目前左脚踝镶有三颗螺丝钉，活动幅度比右脚减少约四至五成。手术后他曾撑著拐杖出席好友兼监制陈考威在澳洲举行的婚礼，甚至需要租用轮椅代步，反被友人开玩笑：「你有轮椅好像比较红，不如一辈子坐轮椅吧！」潘宇谦透露新歌《碎钻星球》是他去年10至11月卧床休养期间创作的作品，灵感源自香港一宗严重意外的新闻。他感叹现代人过度专注虚拟世界，忽略了真实的人际沟通，更直言社会善忘：「意外发生一个月后，大众便会逐渐淡忘。」旁人的伤痛远不及受影响家庭的百分之一，他希望借此提醒乐迷珍惜当下。

张驰豪新歌荣登「大湾区音乐榜」榜首

伴随节目启动的全新 「大湾区音乐榜」 ，首周冠军宝座由张驰豪（Aska）凭歌曲 《一个人的生日歌》 成功夺得，第二位李克勤《你的爱情回不来(国语)》、第三位陈慧琳《那人那地那天》、第四位谢霆锋《推倒重来(国语)》、第五位周杰伦《太阳之子(国语)》、第六位孙燕姿《飞瀑而下(国语)》、第七位杨千嬅《回归一块小石头》、第八位谷娅溦《今天你瘦了吗?(国语)》、第九位陈健安《梨子》、第十位李靖筠《最好比我更懒》。Aska发表得奖感受时表示：「很开心，也很荣幸，我的新歌能够成为全新『大湾区音乐榜』第一周的冠军歌曲。非常感谢新城广播、广东广播电视台、所有DJ、喜欢这首歌的听众，以及幕后的制作团队。希望未来能带给大家更多广东歌，谢谢。」