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《魔音女团》团队考试日丨宋宛颖成「性感担当」俞可程烂牛仔裤着上身劲吸睛 YS韩国偶像学院社长Yong Heo大赞B组「变化劲大」

影视圈
更新时间：23:15 2026-05-07 HKT
发布时间：23:15 2026-05-07 HKT

由萧正楠主持的TVB综艺真人骚《魔音女团》逢周一至周五晚翡翠台十点半播映。16位练习生经过分组、地狱式特训、初舞台表演后，迎来「团队考试日」。四组准女团经过密集式的唱歌及跳舞训练后，再经由不同著名设计师的精心改造，以贴题又耳目一新的全新造型献唱指定团歌，保证吸引！

今晚一集，重点登场的是A组的《绿野仙踪》及B组的《你瘦够了吗？》。献唱《绿野仙踪》的A组队名为「Double S」、口号是「我哋原地出道」，队长是「性感担当」宋宛颖（Sabrina），成员则分别是「气氛担当」邓凯文（Eris)、「甜美担当」倪嘉雯（Carmen）及「可爱担当」卢映彤（Skylar）。为了配合歌曲风格、突显四位成员可爱又青春的特质，团队服装指导、首届《剪裁魔法师》冠军得主KEV YIU为四人安排了以「心灵野餐」系列为主题的造型服，以薄牛仔布料打造带点晚装感的造型，少女得来不失隆重。

A组陷两大危机

由于Eris在上一轮「Memory Challenge」表现近乎包尾，集训焦点自然落在她身上，为了不成为老鼠屎，Eris突破极限日夜苦练，诚意令队员大为感动，队长Sabrina接受制作组访问时，还数度被Eris的世界级努力感动至眼泛泪光：「畀我再拣一次，我都会拣你！」除了Eris，A组另一危机竟是队长本身，而她的致命弱点正正是「可爱」，Sabrina受访直认担心累街坊：「你三个好似好Cute cute，但系我自己Cute唔起𠮶只，会唔会累咗你哋呢？

俞可程邢慧敏烂牛仔裤著上身

献唱《你瘦够了吗？》的B组、团名为「Queen Bee」、口号为「享受舞台就系100分」，队长为「全天候担当」倪乐琳（Ellyn），成员有「衣架担当」邢慧敏（Sharon）、「幼稚担当」俞可程（Kanis）及「搞怪担当」王汛文（Candice）。团队时装设计师Jason Ying，为四人打造了焕然一新的野性造型，设计概念分别是「扯烂了的牛仔裤」著上身（俞可程、邢慧敏）及「活力Sports Bra」，型格得来又带点冷艳，配以四人演唱风格，成件事劲Rock！由于造型有露腰设计，Sharon将其模特儿的美好身段展露无遗，成功抢Fo；至于化了浓妆后的Ellyn，感觉与平时判若两人，舞台感十足。

倪乐琳对队友改观

不过B组与A组一样有危机，原来Ellyn组队期间见到三名组员主动靠近时，一度因担心三人表现懊恼不已：「当时见到后面呢三个我真系后悔」、「佢哋三个手脚唔协调」。不过经过连日来的相处及集训，Ellyn不但对队友改观，还落泪感谢团员、尤其是Sharon的努力，场面感人。最终，AB两组表现均获得现场评审高度评价，当中Eris及Sharon更获赞「大有进步」。对于两组表现，YS韩国偶像学院社长Yong Heo对B队赞不绝口：「争啲唔认得大家，变化劲大。」而韩籍靓仔排舞师Geon，亦认同B队甚有潜质，并点名称赞Ellyn有女团Feel：「好似睇紧将要出道嘅女团成员咁。」

邓凯文向陈奂仁「发火」兼「掟嘢」

今集另一亮点，是被投选为「魔音之最」的Eris，走音竟走到班主任陈奂仁（Hanjin）「发火」兼「掟嘢」，相当爆笑。至于Carmen则遭Hanjin勒令要减掉3-4%脂肪率，令她大感意外。要求极高的Hanjin，为帮Skylar去掉包包面，更建议她在表演前将卡路里摄取cut至800大卡一天。
 

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