港产孖妹JJBABY赴韩参加选秀《明日之星》 妹妹JAYBIE歌声惊艳全场 评审大赞触动人心 唐安麒旗下新星勇闯国际舞台

在追求演艺梦想的道路上，不少香港新星纷纷踏上国际舞台。近日来自唐安麒（Dr Angel）香港ACE娱乐旗下的双胞胎姊妹组合JJBABY（妹妹 JAYBIE 与姊姊 JAYBO），凭借出众的才华与毅力，远赴韩国参加大型选秀节目《明日之星》，引发广泛关注。

妹妹JAYBIE精湛歌技获赞

在节目的「Vocal 强化任务」环节中，妹妹JAYBIE展现了令人惊叹的唱功。她身著白色上衣搭配格纹裙，在灯光璀璨的舞台中央深情献唱。其细腻的情感处理与稳定的高音发挥，让现场评审与观众无不感到惊喜。有导师直言：「没想到妳唱歌会这么厉害，这次舞台展现了能触动纤细情感的歌声，让人不禁期待妳未来更多的魅力。」

姐姐JAYBO全程关注兼应援

除了精彩的表演，节目中也记录了姊妹俩动人的互动。当JAYBIE在台上接受评审赞扬时，姊姊JAYBO也在台下全神贯注地观看。作为代表香港的K-POP双胞胎姊妹，JAYBIE在《明日之星》中的精彩表现，不仅证明了ACE娱乐在人才培训上的成果，更让韩国演艺界看到了香港新一代艺人的实力。这对姊妹花的梦想才刚刚开始。凭借著对舞台的热爱与不懈努力，相信JJBABY在未来的选秀旅途中，定能克服重重挑战，在国际舞台上继续发光发亮，为港争光。

