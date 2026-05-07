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「一哥」李尚正见证HOY TV转台徽颜色组合笑变「三色台」 《卧底旅行团》第六辑蓄势待发

影视圈
更新时间：20:45 2026-05-07 HKT
发布时间：20:45 2026-05-07 HKT

李尚正与「妹头」卢颂恩作为HOY TV「一哥」「一姐」，今日提前为公司将于5月11日转变台徽颜色的重要日子拍摄宣传片，76、77及78号频道台徽分别会以紫色、湖水绿色及红色为基调并加上渐变效果。李尚正受访时随即以台徽新颜色组合开玩笑：「我哋都系三色台！」卢颂恩则表示想跳转至78台：「我哋要做主播先可以渐变红！」至于二人的催运颜色，卢颂恩表示「私人色」为火元素较高的咖啡色；李尚正则适合浅色，更笑指：「唔强求粉红色，后生𠮶时钟意多啲！」

卢颂恩望赴日拍摄兼疯狂购物

李尚正与卢颂恩作为皇牌主持拍档，透露《卧底旅行团》系列第六辑尚在拍摄不断累积内容素材，更有意趁名古屋亚运前后到当地拍摄，卢颂恩表示：「新一辑目前拍咗两成，要等成团唔系话有就有。想去日本做先头部队，唔一定拍体育，可以喺大阪、名古屋拍摄周边。」续指或许会疯狂购物：「日本真系会大出血，要绑住我。」

李尚正卢颂恩想有新尝试

李尚正对于主持体育节目则信心不大：「兴趣有、能力冇！对篮球有兴趣平时都有打。（谁是队友？）本来想讲姜涛！」卢颂恩透露在节目外亦有意拍剧：「睇公司有咩角色，题材啱我就随时可以拍！」李尚正相反希望接触音乐节目及重返乐坛，笑言：「做艺员唔系办法要做歌星！」并表示在贺岁片《金多宝》一尝与钟雪莹合作填词，发现词作每次有人播放或演唱原来均会有分成，想尝试更多但仍笑言：「试下作曲先，填词要再读多啲书识多啲字！」

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