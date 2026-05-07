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BTS访墨西哥获总统接待 逾5万粉丝聚集于国家宫外 队长RM以英语及西班牙语向歌迷致谢

影视圈
更新时间：20:00 2026-05-07 HKT
发布时间：20:00 2026-05-07 HKT

韩国天团防弹少年团（BTS）当地时间6日现身墨西哥国家宫（Palacio Nacional），吸引50,000粉丝聚宪法广场狂欢。BTS  7名成员RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V及Jungkook获墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）亲自接待，消息一出，旋即引发全城轰动，约50,000名粉丝闻讯后聚集于国家宫前的宪法广场（Zócalo），等待偶像现身。BTS成员其后在总统辛鲍姆陪同下，步出国家宫其中一个侧翼阳台，向广场上的粉丝挥手致意，场面震撼。

成员V想念墨西哥

队长RM以英语及西班牙语向在场歌迷致谢，「我们等不及明日的巡唱。让我们一起玩得开心！我爱你们，我爱你，非常感谢。」成员V亦尝试以西班牙语发言，坦言：「我的西班牙语不太好，但我想试试。我们非常想念墨西哥，这里的气氛令人难以置信，我们下次见。」

辛鲍姆上载与BTS的合照

辛鲍姆其后在社交媒体发文，并上载与BTS的合照，写道：「我很高兴接待这队深受墨西哥年轻人喜爱的男团——BTS。音乐与价值观将墨西哥与韩国紧紧相连。」辛鲍姆早前曾致函韩国总统李在明，请求安排BTS在墨西哥增加演出场次，获对方积极回应，促成今次国家宫之行。BTS此行是《ARIRANG》世界巡回演唱会的一部分，3场墨西哥城演唱会定于5月7日、9日及10日举行，为BTS拉丁美洲巡唱的首站。据估计，3场演唱会为墨西哥带来的整体经济效益，预计达18.6亿披索（约2.41亿港元）。
 

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