90年代「最丑港姐」莫可欣近照罕曝光 曾传与陈淑兰争方中信爆掌掴事件 被指搞大肚逼婚？

1993年港姐冠军莫可欣曾被封「最丑港姐」，她与方中信结婚后，已全面淡出幕前多年，专心相夫教女过低调生活。近日莫可欣难得相约《K100》昔日拍档陈芷菁（现名陈淽菁）与陈启泰聚会，曝光近况。

莫可欣散发幸福少奶气质

从陈芷菁公开的合照中，莫可欣打扮休闲朴素，以一身亲民贴地的造型现身，虽然已甚少在镁光灯下露面，但素颜上阵的莫可欣精神饱满、笑容灿烂，皮肤状态保持得相当不错，散发着满满的幸福少奶奶气质，与昔日战友重逢显然心情极佳。

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陈淑兰两大「情敌」世纪同框

莫可欣与陈芷菁的难得聚会，意外勾起网民回忆，皆因莫可欣与陈芷菁早年同样被陈淑兰视为「情敌」。当年有传莫可欣介入陈淑兰与方中信的四年情，导致二人分手，有传陈淑兰当年极度不忿，一度「怒掴」莫可欣。

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无独有偶，曾与陈淑兰情如姊妹的陈芷菁，亦试过反目长达20年。陈芷菁与大律师张锦荣的媒人是陈淑兰，却因陈淑兰被身边友人挑拨，误以为陈芷菁有意介入她与当时男友祈文杰的感情，陈淑兰更公器私用，在专栏写文大骂陈芷菁。直到近年一场饭局，陈淑兰主动向陈芷菁道歉，二人解开误会冰释前嫌。

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传莫可欣当年「大肚」逼婚

莫可欣早于中学时随家人移民瑞士，是免疫与分子生物学学士兼工商管理硕士，虽然被冠以「最丑港姐」，却因高学历而击败一众大热佳丽，夺得1993年港姐冠军。莫可欣曾在娱乐圈发展，可惜未能走红，与方中信于2008年结婚，育有一女儿符迦晴，已经17岁。

不过莫可欣与方中信的感情，经历过不少风波，一直不被外界看好。有指方中信曾以「浪子」、「不婚主义者」自居，直至2008年莫可欣意外怀孕，坊间盛传莫可欣用「孕肚箍实」向方中信逼婚。

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莫可欣资优女儿多才多艺

莫可欣婚后将全副心机放在栽培女儿符迦晴身上，符迦晴自小热爱运动，曾学游泳、溜冰，7岁开始向马术界发展学习骑马，专攻马术三项赛，屡次获得优秀成绩，16岁时已获选为香港赛马会青少年马术队成员。

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