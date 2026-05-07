方媛晒白金色滤镜自拍少女味浓 萌爆表情被赞似18岁 郭富城力撑老婆做KOL

方媛和郭富城于2017年结婚，婚后育有3名女儿，一家五口生活美满，二人上月更一起庆祝结婚9周年，幸福放闪。方媛不时在社交平台分享凑女日活和生活近况，虽曾意外曝光跑马地豪宅的内貌，但郭富城毫不介意，表示支持方媛积极经营社交平台做KOL，认为太太除了照顾小朋友，也可有自己的理想。

方媛用特效滤镜自拍

38岁人母方媛近日在社交平台上载一段自拍影片，写下「新发色😜好看吗🤪」，见她在片中以白金色发色示人，一改多年黑发的形象，原来她只是用了特效滤镜自拍，将发色变成白金色，但一点违和感都没有，加上她摆出多个萌爆表情，又搭配可爱的表情特效，可说是一秒减龄，不少网民都赞她少女味十足，显得好看又年轻，「像18岁小女生」，看来方媛在现实中也可以一试这个新发色。