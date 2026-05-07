徐熙娣穿校服重返校园悼念大S徐熙媛 翻出青涩旧照泪崩：好想妳

徐熙娣（小S）去年2月痛失姊姊徐熙媛（大S），经过一年调整心情，近日重新开始工作，回归其主持的节目《小姐不熙娣》，她昨日于社交平台分享与大S和好友阿雅的校园照，以及她和阿雅的近照，原来二人最近回了母校华冈艺校录影节目，当她们穿上校服回到教室，即时勾起不少回忆，故录影结束后分享与大S的旧照，三人对著镜头露出灿烂微笑，虽然模样青涩，却散发出青春洋溢的气息，小S留言表示：「那时候的我们真的好快乐。好想妳喔珊～每分每秒。」简短的话语充满满满的思念。

徐熙娣与阿雅翻毕业纪念册感伤无法再合体

至于录影当日，小S和阿雅穿上母校的制服后，仿佛重回校园时光，两人除了话当年之外，还到戏科办公室翻阅当年的毕业纪念册，揭开众人过去青涩的模样，却不免感伤无法再度合体。校方为免干扰拍摄，一班师弟妹本来不敢靠近，后来小S与阿雅特地向全校致词，引发全场欢呼。

老师刘华回忆三人当年性格

当年教导大小S、阿雅戏剧表演与化妆课的资深电影演员兼老师刘华回忆小S当年个性活泼又爱撒娇，大S较成熟稳定，常主动带动排练节奏，阿雅则属配合度高、性格温和型，三人当年几乎形影不离。