TVB女星林熹瞳再改名宣布「转姓」 网民嘲：改一万个名唔红就系唔红 本尊揭背后原因

现年41岁的TVB女星林熹瞳，近日突然在threads上宣布改名，她写道：「换个名字，继续加油努力！陈熹潼，你好」，正式宣布改用新艺名「陈熹潼」。此举立即引发网民讨论，有留言嘲讽：「改一万个名唔红就系唔红㗎啦」，但林熹瞳（新艺名：陈熹潼）亲自回应，解释改名并非为了星途，而是「主要系因为健康」，并表示之后会详细解释。

林熹瞳出道后曾弃本名

其实这次是林熹瞳（新艺名：陈熹潼）二度改名，多年前她从本名「陈晓华」改艺名「林熹瞳」时，就曾解释背后原因：「其实我爸爸本姓林，当年曾经改姓陈，依家想改番本姓，我感觉旧名『晓华』好霸气，『熹』字有个『喜』字，我想畀人一个好开心嘅感觉，『瞳』字就代表童真，我希望可以保存一份童真。」

林熹瞳原名与陈晓华「撞名」

林熹瞳（新艺名：陈熹潼）的本名是「陈晓华」，与2018年香港小姐冠军、现时备受TVB力捧的花旦陈晓华完全同名，不过二人星途却差天共地。尽管林熹瞳（新艺名：陈熹潼）演出经验丰富，曾主演电影《我们停战吧！》及参演多部《怪谈》系列电影，但她的星途始终未有大红大紫。近年加入TVB后，她参演了《逆天奇案》、《法言人》、《再见·枕边人》及《法证先锋6 幸存者的救赎》等多部剧集，可惜大多是戏份不多的闲角。直到去年在剧集《刑侦12》中饰演林保怡的徒弟「可儿」，才让观众对她留下较深刻的印象。

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林熹瞳曾与黄玉郎传绯闻

在感情方面，林熹瞳（新艺名：陈熹潼）最为人熟知的，是曾与年长34岁的「漫画教父」黄玉郎传出绯闻，二人被拍到十指紧扣拍拖行街，疑似做「小三」。林熹瞳当年更被指与黄玉郎当时女友、即现任太太Cass「争佬」，两位女士在网上隔空骂战曾引起讨论，其后黄玉郎替女友向林熹瞳道歉。

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林熹瞳婚后历流产之痛

2020年，林熹瞳（新艺名：陈熹潼）与圈外男友何思哲（Carson）低调举行婚礼，本以为迎来幸福人生，却在婚后不久遭遇怀孕8周时流产的打击。她曾透露，在失去胎儿后一度走不出阴霾，更因此封闭自己：「日日人唔似人鬼唔似鬼！因为我状态太差，太丑样，满心愤怒和哀痛，根本唔想见人。」身心承受巨大痛苦。2024年她突然发文：「感谢多年照顾陪伴，现在转个方式继续互相支持守护。衷心祝福一切平安美好，幸福快乐！」引来离婚传言。