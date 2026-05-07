Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB女星林熹瞳再改名宣布「转姓」 网民嘲：改一万个名唔红就系唔红 本尊揭背后原因

影视圈
更新时间：16:00 2026-05-07 HKT
发布时间：16:00 2026-05-07 HKT

现年41岁的TVB女星林熹瞳，近日突然在threads上宣布改名，她写道：「换个名字，继续加油努力！陈熹潼，你好」，正式宣布改用新艺名「陈熹潼」。此举立即引发网民讨论，有留言嘲讽：「改一万个名唔红就系唔红㗎啦」，但林熹瞳（新艺名：陈熹潼）亲自回应，解释改名并非为了星途，而是「主要系因为健康」，并表示之后会详细解释。

林熹瞳出道后曾弃本名

其实这次是林熹瞳（新艺名：陈熹潼）二度改名，多年前她从本名「陈晓华」改艺名「林熹瞳」时，就曾解释背后原因：「其实我爸爸本姓林，当年曾经改姓陈，依家想改番本姓，我感觉旧名『晓华』好霸气，『熹』字有个『喜』字，我想畀人一个好开心嘅感觉，『瞳』字就代表童真，我希望可以保存一份童真。」

林熹瞳原名与陈晓华「撞名」

林熹瞳（新艺名：陈熹潼）的本名是「陈晓华」，与2018年香港小姐冠军、现时备受TVB力捧的花旦陈晓华完全同名，不过二人星途却差天共地。尽管林熹瞳（新艺名：陈熹潼）演出经验丰富，曾主演电影《我们停战吧！》及参演多部《怪谈》系列电影，但她的星途始终未有大红大紫。近年加入TVB后，她参演了《逆天奇案》、《法言人》、《再见·枕边人》及《法证先锋6 幸存者的救赎》等多部剧集，可惜大多是戏份不多的闲角。直到去年在剧集《刑侦12》中饰演林保怡的徒弟「可儿」，才让观众对她留下较深刻的印象。

相关阅读：林熹瞳电视城外打卡惹离巢揣测 自揭「新开始」真相 网民：TVB从此有两个陈晓华

林熹瞳曾与黄玉郎传绯闻

在感情方面，林熹瞳（新艺名：陈熹潼）最为人熟知的，是曾与年长34岁的「漫画教父」黄玉郎传出绯闻，二人被拍到十指紧扣拍拖行街，疑似做「小三」。林熹瞳当年更被指与黄玉郎当时女友、即现任太太Cass「争佬」，两位女士在网上隔空骂战曾引起讨论，其后黄玉郎替女友向林熹瞳道歉。

相关阅读：TVB女星林熹瞳疑离婚！2021年流产陷低潮突宣布「分讯」 曾传恋黄玉郎掀骂战

林熹瞳婚后历流产之痛

2020年，林熹瞳（新艺名：陈熹潼）与圈外男友何思哲（Carson）低调举行婚礼，本以为迎来幸福人生，却在婚后不久遭遇怀孕8周时流产的打击。她曾透露，在失去胎儿后一度走不出阴霾，更因此封闭自己：「日日人唔似人鬼唔似鬼！因为我状态太差，太丑样，满心愤怒和哀痛，根本唔想见人。」身心承受巨大痛苦。2024年她突然发文：「感谢多年照顾陪伴，现在转个方式继续互相支持守护。衷心祝福一切平安美好，幸福快乐！」引来离婚传言。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
22小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
8小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
4小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
7小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
5小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
23小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
10小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
2026-05-06 15:05 HKT
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
7小时前