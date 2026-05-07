Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Lisa纽约脱衣舞店狂欢 Ningning@aespa遭内地网民狠批扬言封杀

影视圈
更新时间：15:44 2026-05-07 HKT
发布时间：15:44 2026-05-07 HKT

「时尚奥斯卡」Met Gala周一圆满落幕后，明星们After Party动向同样成为外界焦点。其中，BLACKPINK成员Lisa与aespa成员Ningning被拍到在派对结束后搭乘同一辆车离开，随后现身另一场私人派对。

网民担心Ningning前途

Lisa与Ningning当晚玩得相当投入，又在舞池随音乐起舞。然而，这间夜店在当地颇具争议，过往多次因女性尺度过大的脱衣表演而引起讨论。从流出的现场侧拍影片可以看到，背景舞台上疑似正有火辣的脱衣秀上演，画面曝光后立刻在社交网疯传。相比之下，Lisa过去因演出巴黎「疯马秀」而引发全球热议，因此部分网友认为她现身此类型派对并不令人意外。不过，Ningning形象向来较偏向保守，加上aespa粉丝对偶像私生活与形象管理较为敏感，部分粉丝担心此举可能影响外界对Ningning的观感。

Ningning登上热搜

消息传回内地社交平台后，引发网民热烈讨论，有激进网民认为，身为偶像应该爱惜自己，出席那种场所实在不妥，甚至要求内地演艺圈封杀Ningning。亦有大批粉丝出来护航，强调这只是单纯的时尚社交场合，艺人私下与朋友放松、社交很正常，她与Lisa并未参与任何不当行为。事件亦让Ningning登上热搜。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
22小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
8小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
4小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
7小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
5小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
23小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
10小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
2026-05-06 15:05 HKT
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
7小时前