Lisa纽约脱衣舞店狂欢 Ningning@aespa遭内地网民狠批扬言封杀

「时尚奥斯卡」Met Gala周一圆满落幕后，明星们After Party动向同样成为外界焦点。其中，BLACKPINK成员Lisa与aespa成员Ningning被拍到在派对结束后搭乘同一辆车离开，随后现身另一场私人派对。

网民担心Ningning前途

Lisa与Ningning当晚玩得相当投入，又在舞池随音乐起舞。然而，这间夜店在当地颇具争议，过往多次因女性尺度过大的脱衣表演而引起讨论。从流出的现场侧拍影片可以看到，背景舞台上疑似正有火辣的脱衣秀上演，画面曝光后立刻在社交网疯传。相比之下，Lisa过去因演出巴黎「疯马秀」而引发全球热议，因此部分网友认为她现身此类型派对并不令人意外。不过，Ningning形象向来较偏向保守，加上aespa粉丝对偶像私生活与形象管理较为敏感，部分粉丝担心此举可能影响外界对Ningning的观感。

Ningning登上热搜

消息传回内地社交平台后，引发网民热烈讨论，有激进网民认为，身为偶像应该爱惜自己，出席那种场所实在不妥，甚至要求内地演艺圈封杀Ningning。亦有大批粉丝出来护航，强调这只是单纯的时尚社交场合，艺人私下与朋友放松、社交很正常，她与Lisa并未参与任何不当行为。事件亦让Ningning登上热搜。