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陈晓东为红馆骚排舞即拉伤脚筋 自嘲：瘀死无面见人 接受多元治疗盼能速愈

影视圈
更新时间：15:45 2026-05-07 HKT
发布时间：15:45 2026-05-07 HKT

陈晓东6月红馆演唱会在即，昨天第一天跟排舞老师跳舞warm up，怎知就「拉到膝盖旁的脚筋」，对于刚开始跳舞就这样，东东笑自己：「瘀死，无面见人！」他回想原来由上次演唱会后就没有跳舞，只有健身可能双脚太弱。东东坦言在受伤前已经跳了几段舞，觉得不错能够Handle到，但就是一瞬间就拉到。

陈晓东返酒店后仍忍痛健身

回到酒店后，东东猜想是双脚没锻炼，便打算去健身室练一下，怎知回到房仍然有点痛。结果晚上找铁打医师去处理，医师帮他生物电疗和针灸加上正骨, 发觉东东膊头跟腰都有点不正，所以再为他治疗以及正骨，膝盖就帮东东敷药。

陈晓东获粉丝赞不屈不挠

东东有担心，希望不会影响后面排练的时间，因为演唱会时间越来越紧迫，觉得应该是练舞的时候本身重心没有稳的情况，加上连日宣传已经出现骨架偏移，突然错误负重就扭伤了膝盖的筋骨，所以在网上平台笑自己「瘀死」。这个星期还有宣传的最后冲刺要演出，歌迷大为担心，自己也知道膝盖拉伤，只有修养几天，今天还发po，笑说：「so far so good，受伤依然要继续摆pose」，还顽皮继续摆起了帅气pose，粉丝称赞他不屈不挠，为其顽强的精神点赞！
 

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