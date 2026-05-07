《全民造星IV》咖喱黄雅慧「解雇」风波新发展 警方暂列「盗窃」未有人被捕

被誉为「最美医生」的《全民造星IV》参赛者「咖喱」黄雅慧，日前闹出「盗窃」风波遭医美中心解雇，咖喱黄雅慧称「公道自在人心」，强调双方仅属合作关系，否认被「炒鱿」，事件闹出罗生门。医美中心负责人近日向传媒透露事件经过，而警方回复传媒查询时，指案件暂列「盗窃」，未有人被捕。

咖喱黄雅慧卷「盗窃」警方作初步调查

据警方指，尖沙咀警署分别在4月30日及5月4日接获一公司负责人报案，表示发现其放置在尖沙咀金马伦道的诊所储物柜内文件，不翼而飞，怀疑有人在未经授权下带走。经警方初步调查，案件暂列「盗窃」，交由油尖警区刑事调查队第三队跟进，暂时未有人被捕。

相关阅读：咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警 指涉侵犯病人私隐 曾参加《造星》被封「最美医生」

相关阅读：《全民造星IV》咖喱黄雅慧「盗窃」解雇风波爆罗生门 开腔还原真相并非雇佣关系

咖喱黄雅慧被指寻回部分文件交予律师

医美中心负责人接受传媒访问时，指公司租用咖喱黄雅慧的诊所行医，文件摆放在一个没有上锁的柜内。负责人与咖喱黄雅慧均有诊所锁匙，但负责人却没有柜锁匙。负责人于4月24日发现无故锁柜，经交涉后再次打开个柜，揭发文件不翼而飞，负责人于称不担心流失客人，只担心客户资料遭外泄，已作最坏打算。

相关阅读：《全民造星IV》咖喱黄雅慧卷盗窃风波 叹艺人身分硬食指控 曾遭恐吓：系咪想我煮死你？

负责人指咖喱黄雅慧否认取走文件，但在出事前，负责人曾拍摄柜枱的物品，确认文件曾摆放在该处，而最后一次见到文件在是4月17日。负责人续指来咖喱黄雅慧事后告知已寻回部份文件，却未有交代揾到文件的位置，而咖喱黄雅慧声称会将文件交到警署，又以短讯形息向负责人发送律师楼的卡片，双方要透过律师联络，负责人后来才得悉部分文件已在律师楼。

医委会对咖喱黄雅慧事件不作评论

负责人估计涉及遗失的文件，约超过20名顾客的资料，就事件已经通知客户。医美中心于4月30日已终止与咖喱黄雅慧的所有合作，负责人又表示已就事件通报私隐专员公署、医委会，并报警处理。对于咖喱黄雅慧卷入风波，医委会回复指，具行使纪律处分的权力，故不适宜就个别医生的纪律个案作出评论。