袁伟豪首话事拍电影惹祸？马来西亚拍戏疑做错一事 网民斥「唔识行规」同行揭真相

袁伟豪近年不断寻求突破，今年初更冲出香港，首次飞抵马来西亚参与当地电影拍摄影，今次袁伟豪不仅挑战幕前演出，更进军幕后，担纲老板一职负责电影融资，事业版图再扩大。不过，袁伟豪近日因在社交平台分享拍摄点滴，却意外卷入「剧透」风波，被网民狂轰不懂行规，引发网上热议。

袁伟豪删帖文重新上传

袁伟豪前日（5日）在IG分享一辑照片及短片，当中包含疑似电影的拍摄画面及剧照。照片中见到袁伟豪的造型硬朗，更有不少极具张力的场景，似乎暗示电影的发展脉络。当中更有一条袁伟豪疑睇playback的画面，而且影像清晰，引起关注。

袁伟豪在IG留言：「原来涉及剧透，所以重新上传。去年谈洽这部电影经已非常期待，用了五个月时间完成戏份，成功挑战了全程用马来语演出，感谢！」袁伟豪又感谢合作的电影商信任和协助：「让我拍摄时得到完善的配套，感谢！期待」。估计袁伟豪曾在社交平台发文，一度删除作出修正。

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袁伟豪获同片演员力撑

不过袁伟豪为新片宣传手法，疑触动网民神经。有网民在Threads上斥袁伟豪：「电影圈呢行不成文规定，套戏未上任个场景/戏服/角色都唔可以出街，袁生呢一句除咗显得佢7，冇乜嘢可以解释到，对自己行业专业少少可以嘛？」

面对网民质疑，袁伟豪未有太大反应，相反同片演员挺身而出，为袁伟豪护航。马来西亚男星郑金发（Andy Teh）不避嫌，今日（7日）同步在自己的IG上载相关的电影剧照，以及拍摄准备的照片，此举疑为隔空「应援」袁伟豪。

罗浩铭解释两地文化差异

而资深电影武打演员罗浩铭在Threads上留言，力撑袁伟豪未有做错：「你好！这是马来西亚动作电影《Black Ops》，我是里面的动作设计和演员。马来西亚电影制作和香港电影制作有些文化不一样，马来西亚电影鼓励演员和幕后早些分享一些大家有共识没有剧透的照片，你可以去 google 一下，Black Ops Skop production 会发现很多其他剧照和演员造型各式各样，这点和香港是完全不同。」

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