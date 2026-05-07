寒战1994丨神还原启德机场真身曝光 竟然系沙田旧商场？

集逾10位影坛巨星领衔主演的警匪巨作《寒战1994》，已于5月1日在香港上映，电影上映3日累计票房已火速冲破1500万，气势如虹。电影中除以1997年回归前的警界、商界与黑道角力为卖点外，戏中逼真的「启德机场」场景，近日更在社交平台引发热烈讨论。

电影《寒战1994》布置精巧

昔日位于九龙城的启德机场已于1998年走入历史，但《寒战1994》成功带领观众时光倒流。有细心的网民在Threads上发帖文，对比电影剧照与现实场景，赫然发现戏中的启德机场的离境大堂，原来在「沙田伟华中心地下」取景拍摄。

剧组透过精巧的美术布置，在商场内加装标志性的黄色告示牌、经典机场排椅，并安排大量穿上空姐制服及携带行李的临时演员，成功将商场变为机场大堂。更有网民留言，透露两年前曾途经现场，见到有电影剧组正在取景，也有网民表示：「原来个阵系拍寒战…拍个日下昼见到佢哋搭个景觉得劲似」。

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电影《寒战1994》的官方社交网小编转发帖文：「呢个景真系太靓太靓，制片组同美术说具所有同事，你哋好厉害」。而有份演出《寒战1994》的出炉金像影后廖子妤也大赞：「好犀利，佩服美术指导」。

电影《寒战1994》网民盛赞

不少网民留言盛赞电影《寒战1994》剧组：「伟华真系好似停留咗系90年代」、「揾景果个真系劲」、「犀利，咁都起到个景」、「唔怪得睇嘅时候觉得唔似纯CG，原来系善用旧商场搭实景」、「剧组场景啲人观察力好强」、「你讲咗出嚟之后， 搞到我每次行落去搭巴都好似穿越咁样」等。

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电影《寒战1994》演员阵容逐个睇：