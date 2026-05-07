许志安相隔11年再登红馆 与郑秀文合作未定案预告必唱《唯独》 获江𤒹生王智德伴舞冲凉瞓觉都开心

许志安（安仔）相隔11年后再开个人骚，将于10月8至10日于红馆举行一连三场个人演唱会《ON STAGE》。昨晚安仔为演唱会拍摄海报，对于申请红馆档期一击即中成功，安仔表示去年加入新公司，第一个工作为他红馆开骚，并笑谓好似结婚入纸申请就一击即中，又指跟新公司好夹，当确实获得档期很开心，自己亦有过千首歌曲，而最近推出新歌《信天翁》意义好大又有鼓励，觉得好感恩，也很珍惜舞台，故之前为Chill Club颁奖礼早一个星期排舞，要做到最好话畀大家听他诚意，同埋做好成绩出来到。

许志安预告演唱会回归初衷

提到安仔与MIRROR成员江𤒹生（AK）和王智德（Alton）在Chill Club颁奖礼同台跳唱演出，获网民大赞。他认为跳舞好有乐趣，最近表演有干劲，加上跟新一代歌手合作好「Fresh」，但今次演唱会未必多跳唱歌，反而要精选一点，就算跳得舒服又有「Mood」，正如今次拍摄演唱会海报主题回归初衷，所以简约为主，都是一支光管、一件T-Shirt是回归初心的感觉，因为一支光管聚焦后会发出光芒，希望给大家有属于音乐感觉。

许志安揾无违和感嘉宾

谈到演唱会邀请哪位做嘉宾？安仔笑言日前跟张卫健打波，对方提醒他要请嘉宾。当笑问是否张卫健想做嘉宾？安仔指张卫健为人好直接，如想做会直接说出来，而Big Four各有各忙碌，但应该会来撑场。又指今次演唱会只有三场好珍贵，自己亦有好多合唱歌，想找好夹同无违和感的嘉宾。提到他曾为老婆郑秀文(Sammi)个唱出任嘉宾，今次会否请太太做回他演唱会嘉宾？安仔表示言之过早，但两人合唱《世纪末烟花》反应好，对于Sammi喜欢他的歌曲《苦中作乐》歌词：「Sammi喺屋企都有点唱呢首歌，我都钟意呢首歌。」安仔预告演唱会选唱《信天翁》，亦会唱经典歌《唯独你是不可取替》及《苦中作乐》。至于加场问题，他表示场次应该无得加，则交由公司决定。

柳应廷会有音乐合作

提到六月将会跟MIRROR成员柳应廷（Jer）音乐上合作，安仔表示在Chill Club颁奖礼见过对方，亦觉得Jer的音乐阔又有个性，也想音乐上交流擦出火花。提到MIRROR成员AK和Alton大赞安仔好友善，安仔笑指跟后辈合作，自己开心足一星期，连冲凉睡觉都好开心，觉得好有活力，大家互相交换电话，亦有留言谈及近况，自己多了两个新朋友，希望未来识更多新朋友。对于加入新公司成为「一哥」，安仔笑说公司得他一个人，当然是「一哥」，迟些签人就会变「二细佬」同「三弟」。

