前TVB男星梁健平近况曝光 狂晒外国风景照疑已移居海外 曾凭「有钱真系大晒」Meme红爆网络

相信不少网民对「有钱真系大晒」这句经典对白都记忆犹新！这句出自剧集《读心神探》的对白，配上郑子诚嚣张跋扈的表情，至今仍是网络疯传的 Meme 图。而图中另一位演员就是现年65岁的前TVB「绿叶王」梁健平，近年他已淡出幕前，日前他被发现突然更新IG，因狂Po外国风景照而引发外界揣测他已低调移居海外，享受人生。

梁健平2012年离开TVB外闯

梁健平演技扎实，对不少观众来说，是「熟悉的面孔」。他于80年代已在邵氏电影公司由菲林冲印员做到剪片员，后来转职到TVB继续做幕后工作，为生计更成为特约演员。直至1988年入读训练班，与黄德斌、林家栋、刘锡明、雷宇扬、黄智贤、黎芷珊、颜仟汶等成为同学，及后正式成为TVB艺员。梁健平在TVB多年来演闲角演技出色，2012年离开TVB，转投香港电视，直至2015年离巢。之后他拍过很多电影，包括《十年》、《寒战II》、《拆弹专家2》、《树大招风》等，甚至冲出香港得到英国导演 Maxim Bessmertny 赏识参演短片《三轮车伕》。

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梁健平社交平台照片泄近况？

由于TVB不时重播剧集都见到梁健平的身影，网民似乎未发觉他已久未接拍新作。原来他上一部参演的电影已是2019年拍摄的《残影空间》，电影于2023年才上映。近年他鲜有公开露面，其IG最后一次更新本尊的照片，已是2024年与刘松仁、郭锋等人聚会的合照。此后，该帐户风格一转，开始频繁分享世界各地的风景美照。种种迹象让不少网民推测，梁健平或许已移居外地。

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