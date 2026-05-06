香港电影资料馆成立25周年呈献「星级影谈」 陈可辛亲选6部代表作放映



适逢香港电影资料馆（资料馆） 成立25周年，资料馆2026年将推出3辑「星级影谈」系列节目。首辑节目将放映囊括金像奖、金马奖和金鸡奖的导演陈可辛亲自选出的4部代表作，以及两部对他影响深远的荷里活经典，于5月23日及24日在资料馆电影院放映，并出席由影评人登徒主持的映前或映后谈，与观众分享他跨越文化和年代的电影世界。门票现于城市售票网公开发售。

陈可辛《双城故事》奠定一线导演地位

陈可辛自80年代踏足影坛，在1991年，他首部执导的作品《双城故事》（1991），让演员曾志伟荣获香港电影金像奖最佳男主角，从此奠定陈可辛的一线导演地位。他参与创立的「电影人制作有限公司」于90年代制作多部城市喜剧，其中他亲自执导的《甜蜜蜜》（1996）更获得九项香港电影金像奖殊荣。他不但曾远赴荷里活执导，更与其他亚洲导演合作制作多部高质素电影。2005年，他开始进军内地，其间不少作品成功将商业和电影艺术结合。陈可辛的作品紧扣文艺情怀，并兼顾香港人的独特视角，处处流露中西文化交融的特质。

《甜蜜蜜》《北非谍影》重现银幕

今次选映的6部电影分别组成3对放映组合。第一组有两部跨时代爱情经典。黎明和张曼玉在陈可辛执导的《甜蜜蜜》（5月23日上午11时放映）饰演两个在香港相遇相知的新移民，各奔前程后在异国重遇，耳边却同时传来歌星邓丽君客死异乡的消息。米高寇蒂斯执导的《北非谍影》（1942）（5月23日下午2时30分放映）讲述堪富利保加饰演的男主角本欲对战祸冷眼旁观，却在重遇英格烈褒曼饰演的旧情人后，往日情愫与旧事同时浮现，二人最终要在刻骨铭心的爱情与崇高的志向之间作抉择。第二组选映电影是陈可辛执导的《中国合伙人》（2013）（5月23日下午6时30分放映） 和他与李志毅联合导演的《风尘三侠》（1993）（5月24日上午11时放映）。前者由黄晓明、邓超及佟大为主演，讲述3个大学好友共同创业，在世界寻觅成功时所感到的向往和无奈、自卑与自尊；后者由梁朝伟、梁家辉及郑丹瑞主演，是描绘3个都市男性在爱情与婚姻各自挣扎的通俗都市浪漫喜剧。

6月免费放映《如果‧爱》

第三组选映电影均以战争为背景。在陈可辛执导的《投名状》（2007）（5月24日下午2时30分放映）中，3个分别由李连杰、刘德华和金城武饰演的结义兄弟在战场上出生入死，但是义气和承诺终究都在官场权谋下被牺牲，酿成3人互相残杀的悲剧。《西线无战事》（1930）（2K数码修复版）（5月24日下午7时放映）由路易迈士东执导，改编自德国经典同名小说，讲述对参军充满憧憬的青年保罗目睹同学、上级和朋友在残酷的战事中相继倒下后，自己亦葬身战场的故事。此外，节目将于6月19日（星期五）下午2时在资料馆电影院免费放映陈可辛执导的《如果‧爱》（2005）。电影讲述周迅和金城武饰演的电影明星与张学友饰演的电影导演在拍摄电影期间在戏里戏外的复杂关系。