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周吉佩回到「半个家乡」 5.16广州首站展现坚持信念：年纪大了仍可以追梦

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-06 HKT
发布时间：21:15 2026-05-06 HKT

周吉佩（吉吉）过去两年分别在香港以及澳门举行了他的《第三人生》演唱会，获乐迷热烈追捧，门票均迅速售罄。今年5月16日晚上7时正，他将带着《延续．第三人生》演唱会，空降广州正佳大剧院・尚梯馆，与大湾区的乐迷们共赴一场跨越时光的音乐之约。

周吉佩感谢不离不弃粉丝

广州不仅是吉吉的「半个家乡」，今次还特意准备了全粤语歌单，期待到时与「亲友们」一起大合唱。今次演唱会以「时间、成长、重生」为核心主轴，将通过吉吉亲自挑选的歌曲，向大家娓娓道来这些年来的心路历程，他坦言：「第三人生代表年纪大了，仍可以追梦。这三年来，我学会了一件事，只要我还在唱，音乐就不会离开我。」吉吉用自身的经历，为这次的演唱会主题做了一个最佳的诠释。除了自身的坚持，他也感谢了一路以来对他不离不弃的粉丝。

周吉佩广州开唱全广东歌

对于今次到广州开唱，吉吉觉得开心又兴奋，因为自己曾在广州住过一段长时间，所以这里也被视作他的第二个家，他还透露到时会有很多亲戚好友来现场支持。而广州作为「第三人生」巡演的第三站，也是他在内地的首场演唱会，为了隆重其事，他这次特意调整了歌单，「知道广州的朋友很喜欢听广东歌，以往我在演唱会上都会唱一些普通话歌，但这次我一整晚都会唱广东歌。」

周吉佩相信能带来惊喜

访问结束后，吉吉拿着结他，坐在「广州正佳大剧院・尚梯馆」的观众席上，预先感受演唱会当晚观众们在席上感觉，他一面轻弹着结他，一面满载期待：「好期待在演唱会当天可以和大家一起大合唱，我对本次的歌单充满信心，相信一定可以让到场乐迷带来惊喜。」

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