Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俞可程邓凯文获内部投选「魔音之最」YS韩国偶像学院社长Yong Heo专诚现身监督

影视圈
更新时间：20:46 2026-05-06 HKT
发布时间：20:46 2026-05-06 HKT

TVB综艺真人骚《魔音女团》16位魔音练习生经过分组及地狱式唱跳特训后，迎来初舞台挑战，不少家人及艺人朋友到场支持，场面感人。16人分为《绿野仙踪》、《你瘦够了吗？》、《最紧要快》及《买得到》4队，每队4人，A组《绿野仙踪》有宋宛颖（Sabrina）、邓凯文（Eris）、卢映彤（Skylar）、倪嘉雯（Carmen）；B组《你瘦够了吗？》有王汛文（Candice）、俞可程（Kanis）、倪乐琳（Ellyn）、邢慧敏（Sharon）；C组《最紧要快》有叶靖仪（Michelle）、乔美莎（Chelsea）、陈熙蕊（Blossom）、庄子璇（Hilary）；D组《买得到》就有李尹嫣（Victoria）、蔡华英（Emily）、廖慧仪（Jessica）及颖乔（Ziva）。

YS韩国偶像学院社长Yong Heo监督

为了帮16位练习生在踏上初舞台前好好打气，YS韩国偶像学院社长Yong Heo今集会专诚现身。除了唱歌特训，16位练习生的舞蹈训练亦是困难重重，无论她们如何努力练习、动作及神绪均未能达标，令其中一位排舞师Natalie忍不住叮嘱：「啲手指唔好好似凤爪咁。」对于要不停无间断地练习，庄子璇（Hilary）坦言体力吃不消：「我觉得我哋体力未跟得上，只手都仲震紧。」

俞可程妈咪赞进步好大

经过连串地狱式集训后，各成员在初舞台上展现了极大的进步及满满的团魂，令前往撑场的亲友们大为感动。当中Eris爸爸、Emily嫲嫲及Kanis妈咪的观后感，均令人留下深刻印象。Eris爸爸：「见到你由咩嘢都唔识，到识得跳舞、唱歌，好想喊真系。」Emily嫲嫲：「我今日好感动，Emily识唱歌畀我一个好大惊喜。」Kanis妈咪：「𠮶次听你唱《煎熬》，真系成晚都瞓唔到，到依家见你进步好大。」

王汛文贴住纱布上阵

至于本集另一亮点，是练习期间已备受「眼挑针」困扰的王汛文（Candice），在初舞台当日虽然情况严重至要贴纱布，但她依然专业地完成整个演出，令Candice妈咪大为感动，二人更齐齐变成「喊包」，绝对笑中有泪。此外，今集特别之处，是制作组要求16位练习生轮流投选心目中「最强魔音」，结果邓凯文（Eris）及俞可程（Kanis）大比数当选，成为「魔音之最」。投选Eris的卢映彤（Skylar）笑言：「每次佢一出声，代表我哋就要继续练，佢把声有种恐惧，琴晚发梦都梦到佢！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
6小时前
00:40
秀茂坪宝达邨两男女倒毙单位 消息指为已离婚夫妇 重案组接手跟进
突发
3小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
10小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
3小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
6小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
12小时前
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
郑秀文罕晒庞大家族合照提早庆母亲节 年迈妈妈轮椅出入富贵Look曝光 独欠老公许志安？
郑秀文罕晒庞大家族合照提早庆母亲节 年迈妈妈轮椅出入富贵Look曝光 独欠老公许志安？
影视圈
2小时前
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
影视圈
3小时前
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
01:04
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
2026-05-05 21:08 HKT