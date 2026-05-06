俞可程邓凯文获内部投选「魔音之最」YS韩国偶像学院社长Yong Heo专诚现身监督

TVB综艺真人骚《魔音女团》16位魔音练习生经过分组及地狱式唱跳特训后，迎来初舞台挑战，不少家人及艺人朋友到场支持，场面感人。16人分为《绿野仙踪》、《你瘦够了吗？》、《最紧要快》及《买得到》4队，每队4人，A组《绿野仙踪》有宋宛颖（Sabrina）、邓凯文（Eris）、卢映彤（Skylar）、倪嘉雯（Carmen）；B组《你瘦够了吗？》有王汛文（Candice）、俞可程（Kanis）、倪乐琳（Ellyn）、邢慧敏（Sharon）；C组《最紧要快》有叶靖仪（Michelle）、乔美莎（Chelsea）、陈熙蕊（Blossom）、庄子璇（Hilary）；D组《买得到》就有李尹嫣（Victoria）、蔡华英（Emily）、廖慧仪（Jessica）及颖乔（Ziva）。

YS韩国偶像学院社长Yong Heo监督

为了帮16位练习生在踏上初舞台前好好打气，YS韩国偶像学院社长Yong Heo今集会专诚现身。除了唱歌特训，16位练习生的舞蹈训练亦是困难重重，无论她们如何努力练习、动作及神绪均未能达标，令其中一位排舞师Natalie忍不住叮嘱：「啲手指唔好好似凤爪咁。」对于要不停无间断地练习，庄子璇（Hilary）坦言体力吃不消：「我觉得我哋体力未跟得上，只手都仲震紧。」

俞可程妈咪赞进步好大

经过连串地狱式集训后，各成员在初舞台上展现了极大的进步及满满的团魂，令前往撑场的亲友们大为感动。当中Eris爸爸、Emily嫲嫲及Kanis妈咪的观后感，均令人留下深刻印象。Eris爸爸：「见到你由咩嘢都唔识，到识得跳舞、唱歌，好想喊真系。」Emily嫲嫲：「我今日好感动，Emily识唱歌畀我一个好大惊喜。」Kanis妈咪：「𠮶次听你唱《煎熬》，真系成晚都瞓唔到，到依家见你进步好大。」

王汛文贴住纱布上阵

至于本集另一亮点，是练习期间已备受「眼挑针」困扰的王汛文（Candice），在初舞台当日虽然情况严重至要贴纱布，但她依然专业地完成整个演出，令Candice妈咪大为感动，二人更齐齐变成「喊包」，绝对笑中有泪。此外，今集特别之处，是制作组要求16位练习生轮流投选心目中「最强魔音」，结果邓凯文（Eris）及俞可程（Kanis）大比数当选，成为「魔音之最」。投选Eris的卢映彤（Skylar）笑言：「每次佢一出声，代表我哋就要继续练，佢把声有种恐惧，琴晚发梦都梦到佢！」