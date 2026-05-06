金宣虎卷逃税争议后首露面 获金喜爱大赞：可靠、有领导力

综艺节目《Bonjour面包店》今日举行发布会，车胜元、金喜爱、金宣虎及李基泽一同亮相。今次亦是金宣虎2月涉逃税后，首度公开见传媒，他亦刚完成2月起公演的舞台剧《秘密通道》。

金宣虎赞节目治愈他人和自己

节目将背景设定在宁静的乡村，并开设韩国首间专为长者设计的甜品咖啡店，规定仅限65岁以上的老年人及其陪同人员进入。金宣虎表示：「这是一个治愈他人和自己的节目，所以对我来说真的很有意义，也拍得很认真。毕竟我们是要将快乐带给老人家，首先要视他们为主角，每瞬间都要做到最好。」金宣虎再指：「为了让他们感受到幸福，我们都很用心完成，看着大家一起把作品完成，其实真的很幸福。就算因为演出舞台剧不在现场，也还是希望节目可以顺利进行，大家都辛苦了。」金喜爱亦大赞金宣虎主动邀请不确定能否进入店内的长辈，并与他们互动，她表示：「原本以为他比较温和内敛，但实际合作后发现其实很有领导力，也很可靠。」

今年2月，金宣虎凭剧集《爱情怎么翻译？》再度爆红，事业正值高峰，却卷入「一人公司」逃税争议。金宣虎于2024年1月，以屋企地址设立个人公司，并将父母登记为董事与监察人，此举被质疑透过家人逃税。事件曝光后，金宣虎所属经理人公司Fantagio迅速回应并发布官方声明，金宣虎本人也透过公司表达歉意，称已积极补救。