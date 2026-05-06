林家谦作品《四月物语》被纳入DSE考题感意外 亲解歌曲高潮位创作手法：我唔系model answer

林家谦今日获邀接受商台节目《1圈圈》电话访问，亲自回应近日中学文凭试（DSE）音乐科引用其作品《四月物语》作为考题的热话，首次公开分享他对此事的看法，并亲解歌曲最后一段副歌如何营造高潮，为广大考生和乐迷带来第一手资讯。林家谦对DSE考题感意外，亲身解构《四月物语》高潮位，他表示自己与考生一样，也是在考试当天才得知此消息，并形容「感觉少少怪 」，直言：「我冇谂过自己啲歌会喺考题入边出现，然后我又未至于觉得只歌少咁多嘢要analyze，所以就少啲唔系好相信。」

林家谦见解唔代表考评局

当被问及若身为考生会如何回答「《四月物语》最后一段副歌如何透过编曲、节奏、演绎方式营造高潮」这条题目时，家谦笑言：「哗！咁难！首先个marking sheme 唔喺我度，我冇得讲个 model answer，我冇得代表考局去讲啱唔啱。」他随后亲自解画，指出自己在创作歌曲时是凭感觉行事，亦在节目中亲自解构了最后一段副歌中旋律的变化，为听众提供了第一身的创作视角：「我将最后一段副歌升半度key，乐器亦提升，最后嘅chorus同第一第二次嘅chorus都好唔同，自己嘅作品好少有咁唔同，另外Baseline亦多咗variation。」

林家谦指创作唔好谂咁多technical嘢

对于今次被引用为考题，会否令他日后创作时「谂多一步」？林家谦直言：「唔会，我prefer创作嘅时候就唔好谂咁多呢啲好technical或者谂要加啲咩落去，令到佢咁（有效果），始终我觉得创作都系以最纯粹行先，会感动人啲。」他又强调自己平日写歌较少从技术性角度出发。主持亦提及有考生在社交平台表示「好感动」，家谦亦亲自留言回应，将歌曲前奏的几个音填上「报dse报dse报dse↗️ 考试」，并在节目中即场演绎。

林家谦祝福考生拎5**

谈到甚么答案能获得他青睐？家谦表示：「如果佢写到一啲可能我自己都唔知嘅嘢，佢原来发觉呢个位有一个咁样嘅twist或者有一个咁样嘅处理、系我自己都冇为意，咁我会觉得『唉，你谂多咗喇』。」随即再表示：「唔系，即系佢畀我更加 analyze 得好。我嘅见解唔表表晒，亦都唔可以代表考评局。」并在访问最后衷心祝福所有考生都能获得 5**的佳绩。

