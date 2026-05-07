「绿叶王」古明华随时饮食大亨梦碎 内地开茶餐厅遇亏蚀面临结业 为养家身兼多职挨出重病

曾效力TVB长达26年、现年61岁的「苏基」古明华，自2020年离巢后转战内地发展。他由直播带货跨界到江门、台山开港式茶餐厅，更亲力亲为担任「生招牌」。然而，成为饮食大亨的古明华受访时却罕有流露辛酸，坦言餐饮业竞争大到「卷」（内卷失败、竞争不过）唔赢，餐厅目前正陷入亏蚀困境，随时面临结业危机！

古明华表明不会放弃演员工作

古明华直言现在的工作重心已由幕前转移到餐厅，但对于这种转变，他坦言是出于现实考量而非单纯兴趣：「𠮶阵搞咗个茶餐厅风格嘅一个带货场地，点知发现餐厅反而更好做，所以投资人就索性改成做餐厅。」古明华表明不会放弃演员工作，只要有戏拍就会拍：「我一路做住餐厅，一路等机会嚟。」

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古明华餐厅蚀本硬撑随时玩完

自从投身饮食业后，为了这盘生意，古明华可谓搏到尽，不仅亲自落手落脚打点舖头，更频频拍片做「生招牌」拉客，原来背后并非为自己：「因为整体大环境比较差，我哋嘅生意都唔系好好，我有少少股份，大老板话每个月都亏钱，而家系硬撑，我唔知佢仲会坚持几耐，如果有一日佢话顶唔住，唔想再蚀，餐厅可能就冇喇，到时候我只可以返去做带货。」问到觉得是做演员比较卷，还是开餐厅比较卷？古明华坦言：「餐饮系难做过演员好多！演员点样『卷』都好，你有实力就唔会轻易畀人『卷』走。但系餐饮唔同，只要隔篱左右有人肯开平啲，咁就即刻『卷』走咗你个客！」由最佳男配角变成斟茶递水的餐厅合伙人，落差之大令人唏嘘，古明华强调心中那团演艺火从未熄灭，绝对不会放弃做演员：「做演员系自己喜欢嘅工作，做餐厅只系生活上需要嘅工作。我一路做住餐厅，一路等机会嚟，只要有戏拍我就会拍！」

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古明华挨出了病痛不欲生

古明华1994年加入TVB以饰演配角为主，2012年凭《巴不得妈妈...》「苏基」一角获「最佳男配角」，成为其代表作。因长期通宵工作、又食无定时、作息紊乱，让古明华30多岁罹患糖尿病，加上妻子Terri车祸致行动不便、女儿Tammi 在10岁时确诊「肾小球炎症」需高昂医疗费，家庭经济压力沉重，当时为养活全家，他自荐加入TVB配音组，同时兼顾演戏及配音工作，曾试过不眠不休直踩50个钟，结果令本身有糖尿病的古明华挨出了病，试过因肺结核住院3个月，其后又曾因胆痛令他痛不欲生，就连呼吸也觉得痛，一度出现轻生念头，古明华往后明白健康比甚么都重要，直到2020年，古明华离开效力26年的TVB并移居内地转战饮食业，在创业初期，古明华曾表示转战饮食业后得到「重生」：「我喺江门遇到好多人同事，玩吓抖音做吓直播，又拍吓剧，到而家我有自己嘅茶餐厅，眨吓眼我都50几岁，我相信一样嘢就系，梦想可能会迟到，但系一定唔会缺席。」