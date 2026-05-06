方力申首踏红馆前自资出歌 MV爱妻操刀温馨家庭画面曝光

方力申5月16日将首踏红馆舞台，举行一连两场《方力申Perfect Moment 最佳时间演唱会2026》。开骚前夕，小方自资出歌《生活无小事》，找来Eric Kwok（郭伟亮）作曲、林若宁作词，小方表示与Eric Kwok相识多年，又曾一起主持节目，但音乐上却是第一次合作：「一直很欣赏Eric，所以重拾歌手身份后，马上找他合作，而他也知道这首歌对我重要，于是将自己最好的完全给我；与林若宁讨论歌词内容时，我比较希望与生活或爱情有关，最后就是如今的《生活无小事》，前半是大众都会经历的生活，后半是找到伴侣后的日子。」

《生活无小事》MV加入生活片段

正因为《生活无小事》与自身息息相关，小方在做歌时已打算在MV中加入生活片段，并由太太Maple（叶萱）及好友一起完成剪接，他说：「平日社交平台的片段都是由太太剪辑，所以这次也没有太多困难，但所有画面都要得到她的批准。有些她觉得自己不够漂亮的画面被否决，但我完全不觉得有问题，最后她说肖像权在她手上，所以继续否决。」

方力申女儿Isla成「最满意作品」

MV中除了有小方背Maple游万里长城的片段外，亦有两人在美国圣塔莫尼卡海滩求婚兼行礼的感动时刻，MV更将小方现在最幸福快乐的生活完整记录，包括在美国与太太Maple结婚时，小方感动到流下男儿泪的珍贵画面；亦有「老公老婆视觉」拍摄对方享受美食的甜蜜时刻。最温馨的莫过于一家三口的日常。小方与太太在床上疯狂锡女儿，和小方揽着太太，太太则轻轻抱女儿的片段，尽现三人世界的温馨与爱意。小方表示：「Maple非常满意这个作品，她现在最满意的是创造了Isla，所以十分乐意担任这次MV的剪接，因为有女儿在当中。」

方力申「最完美的时刻」就是今天

小方以「最贴近自己」来形容《生活无小事》，他解释：「因为很代表我现在的状态，也想引起乐迷的共鸣，就是『最完美的时刻就是今天，也是我们最年轻的一天』。所以大家如果有什么想做、或要庆祝的话，就马上去做，不需要等到特定的节日才去庆祝。这完全是我的状态，也是我这次演唱会想要传递的讯息。」

方力申为红馆骚成功减去10KG

至于人生快将解锁红馆舞台，小方连月排舞、练声、减肥，务求到时以最佳状态示人。而经历过去年巡回音乐会的舞蹈基础训练后，小方决心为红馆「加码」，并再三保证入场观众一定会超惊喜。由于日以继夜练舞、排舞，加上每日只靠24只鸡蛋充饥，令小方成功修身10KG！

