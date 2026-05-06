王嘉尔成首位登陆里约个唱亚洲艺人 横扫北美拉美创多项纪录 将回归亚洲强攻各大城巿

作为华语顶流艺人，王嘉尔（Jackson）的海外巡唱再传佳绩，横跨北美、拉美5国10城的行程，屡创历史性突破，充分证明其海外号召力并非一时兴起，而是长期扎根的实力体现。2023年，Jackson已成为首位在纽约Barclays Center开骚并实现全场满座的华人歌手；时隔3年，他2026年重返该场馆开骚，依旧火速爆满、座无虚席，实力印证自身号召力长期在线。Jackson在拉美市场的表现更为亮眼，墨西哥城的演出入场人数高达约2万人，热烈氛围可见一斑。更值得一提的是，这次Jackson更亲手写下「首位登陆里约热内卢开个唱的亚洲艺人」的历史新一页，为华人争光，创下当地演出新纪录。此次拉美巡唱几乎清一色为本地观众，西语、葡语观众更全程跟唱，就连《GBAD》等主打作品亦能齐声大合唱。足证Jackson的音乐已深入当地，巡唱版图扩张并非试水温，而是真正在海外扎根，于国际乐坛的地位及影响力不断攀升！

王嘉尔自拍骚肌片宠粉

Jackson虽然忙着跑tour，但都经常在社交网分享每站的演出点滴和感受，与粉丝互动。单是墨西哥城一站就出了两个po，对这个地方情有独钟的Jackson，被疯狂火热的现场气氛烧著，令他感觉墨西哥城的灵魂已经融入他的血液，他又感谢粉丝为他带来灵感，还说当地乐迷与众不同，致使他完全不觉得自己身处地球！而完成圣保罗及里约热内卢两场骚后，Jackson都在贴文中感谢观众给予他难忘的体验，他亦趁机鼓励粉丝，希望他们看完骚后有所得着，能够带走他所传达的讯息，在纷扰的世界中，坚持做自己爱自己！出名锡粉丝的Jackson还派福利，分享自拍照、骚肌相，以及在巿内游走、叹美食的片段，从Jackson的分享可见无论舞台上抑或舞台下，他都一样enjoy！

王嘉尔用音乐开拓自己世界版图

这个全新世巡自2025年10月于泰国曼谷起跑，Jackson领军走遍包括澳门、雅加达、吉隆坡、马尼拉和东京，到2026年3至4月移师北美及拉丁美洲包括洛杉矶、奥克兰、温哥华、罗斯蒙特、纽约布鲁克林、多伦多、墨西哥城、圣保罗、里约热内卢和圣地牙哥共完成16站，用音乐逐步开拓属于自己的世界版图。势如破竹的Jackson接下来会回归亚洲强攻各大城市！