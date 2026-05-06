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陈卓贤生日展「Ian Azure Nexus」5.15揭幕 约定乐迷见证色彩蜕变成长旅程 特设生日限定个人化电话绳工作坊

影视圈
更新时间：17:15 2026-05-06 HKT
发布时间：17:15 2026-05-06 HKT

为庆祝唱作歌手陈卓贤（Ian）的生日，陈卓贤国际歌迷会今年以「Ian Azure Nexus」为题，5月15日至6月9日期间于启德零售馆Mall2举辧生日展览。「Nexus」象征交汇与蜕变，代表Ian在音乐与人生旅程中，从黑白的起点逐步转变，汇聚成彩色的光谱。

陈卓贤展区设独家造型照及歌曲MV

今次展览分为两个部分，让乐迷能透过不同展区的设计，亲身体验Ian「从黑白走向彩色」的蜕变旅程。音乐是Ian与大众分享心路历程的媒介，展区内的油桶时光隧道除设有生日展独家限定的造型照外，还会配合歌曲MV播放，让一众乐迷走入Ian的音乐世界。

陈卓贤限定工作坊自制电话绳

歌迷会将于展区内举办生日限定个人化电话绳工作坊，让大家自由选择与Ian相关的不同元素，制作出独一无二的专属纪念品。除此之外，场内亦设有巨型扭蛋游戏，参加者有机会获得精美限量礼品，包括Ian亲自拍摄的即影即有相片、麻糬波波匙扣、打卡立牌等。生日限定个人化电话绳工作坊体验券，以及扭蛋代币兑换券由即日起于KKday出售。
 

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