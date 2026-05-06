海儿英皇演唱会高歌《卡门》评价两极 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG发文：坚持唱古典音乐

一连两场的《25+英皇群星演唱会》于启德主场馆完满落幕，连日来在网上掀起不少话题，尤其大师兄谢霆锋在尾场的压轴表演，他以全黑造型配上黑超型格登场，将「锋式摇滚」的狂热再度带到启德主场馆舞台，谢霆锋狂野魅令人看得如痴如醉。

海儿演出在网上惹来两极声音

当晚有份参与演出的海儿昨日（5日 ）在Threads发文表示很回味今次演出：「经历咗连续两日8万人嘅表演，当我从台底升上嚟嘅时候，见到好似被无尽星星包围着嘅景象，原来系咁震撼，咁靓。」被誉为「音乐女神」的女高音歌唱家的海儿演唱歌剧神曲《卡门》，今次的演出在网上惹来两极声音。

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海儿10岁起学古典声乐被大画面震撼

海儿在Threads贴上多张相片并说：「今次英皇25+演唱会作为一个未有自己作品嘅新人，真系好多谢咁多位师兄师姐，台前幕后所有工作人员畀到一个咁好嘅机会我，去令更加多人认识海儿。经历咗连续两日8万人嘅表演，当我从台底升上嚟嘅时候，见到好似被无尽星星包围着嘅景象，原来系咁震撼、咁靓。我由10岁开始学古典声乐，从来都冇幻想过，我会有一日可以睇到咁嘅画面，呢个机会对任何一个音乐人都系好难得，对做古典音乐嘅，更加系。所以我真系好感恩，更多谢所有畀咗时间、掌声同埋欢呼声嘅观众，I will cherish this moment forever。读完古典音乐毕业之后，尝试了好多唔同嘅发展 KOL、歌唱老师、评审等等，之后可能也会有更多吾（唔）同尝试，但系我都希望可以继续坚持初衷，坚持唱古典音乐，不忘我对古典乐嘅热诚喜爱。」

网民称海儿演出格格不入

有人留言称海儿的演出格格不入：「大家系想听《阿门》唔系《卡门》。」、「你嘅表演没问题，只不过你套在整个大会表演就有种格格不入的感觉。」、「欣赏你想发展古典乐，点解会谂到想加入英皇娱乐发展古典乐？」、「唔系话唔好听，不过冇人想听。」、「你个part同成个演唱会真系格格不入，流行音乐为主， 突然插段古典歌，真系九唔搭八。」不过有人赞海儿今次的演出：「神级女高音歌手～海豚音～海儿。」、「海儿女神虽未有自己作品，但知名度已超越很多师兄师姐。」、「成日听日叫你香港女高音，终于可以睇到你表演了。」

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