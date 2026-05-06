Jisoo昨参与Met Gala盛会 被时装设计师爆点名借衫唔还

韩团BLACKPINK成员Jisoo经历胞兄涉家暴及性侵丑闻后，近日又被时装设计师点名偷衫。时装品牌JUDASIM的设计师Benjamin Bortmans为近日在社交网标签Jisoo本人，表示「请把我的东西还给我」、「Jisoo把我的东西拿走了」。他称为了帮助对方的专辑封面拍摄，把很多东西寄给Jisoo以及她的韩国团队，然而，至今6个月过去，他却没有收到物品归还。

Benjamin强调没攻击Jisoo意图

Benjamin再指由于寄去韩国的物品皆价值不斐，这段期间他不断询问归还时间，但Jisoo的团队总是一直拖延，他只能妥协表示：「我知道了，可以延期，但是如果要把物品还我了，请告诉我，直到今日为止，我都没有收到任何答复。」Benjamin直言由于其时装骚即将举行，所以急着要回借给Jisoo的服饰，他甚至扬言向Jisoo提告，却还是没有获得对方答复，他不想再参与Jisoo的专辑封面拍摄了，着对方尽快归还物品。

网民却指事件不关Jisoo事，并开始在网上攻击Benjamin，因此Benjamin今日（6日）再拍片称事情已经在处理了，「我在标题里确实有提到她的名字，最初那段影片是希望能从她或团队那边得到回应，我从来没有打算攻击她！」他强调没有攻击Jisoo的意图，目前Jisoo团队已经联系他，「因为在这次拍摄相关的邮件和资料里，她（Jisoo）的名字经常被提及，但我真的没有想要针对或伤害她，希望这点可以说清楚，避免误会。」