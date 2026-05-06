74岁吴大强疑离巢TVB 玩《中年好声音》风头超越儿子吴伟豪 曾于活动晕倒传顶唔顺工作量

TVB歌唱比赛节目《中年好声音》系列曾经为娱乐圈培育了不少歌手，可惜未必个个都能够占一席位，加上又有「后浪」涌现，不少人最后黯然离巢外闯。人称「Bill哥」的74岁吴大强曾在2022年参加《中年好声音》并成为最年长的参赛者，当时吴大强以擅长的英文歌出赛，最终获得第6名，翌年签约TVB成为合约艺员，风头不低于三甲。不过2023年他曾在公开活动上晕倒，不少网民都曾忧心他的身体是否能应付高强度工作。

吴大强TMG官网被除名疑已离巢

不过近日吴大强明显曝光率下降，有网民发现吴大强的名字在TMG官网与及TVB的艺人官网内消失了，于是猜测吴大强已离巢，但未获吴大强确认，不过有网民说：「本来就系嚟玩下，都70几岁，年纪大了退休也正常。」近期有不少《中年》系列的唱将相继离巢，包括「大魔王」安雅希（Maggin）、林彦言（前名林鉫徫）和魏嘉信。

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吴大强出道后工作量惊人

吴大强出道后工作量惊人，人气比备受力捧的儿子吴伟豪（Ricco）还要高，经常在综艺节目又或者在剧集见到他的踪影。吴大强2023年曾在活动上晕倒，后脑著地须入院，当时有网民猜测吴大强身体受不了高强度工作，不过其后吴大强报平安，强调当日因活动现场太闷热而导致晕倒。

吴大强曾表示年轻时已对演艺圈充满憧憬，在1971年参加香港电台的歌唱比赛并勇夺亚军，翌年报名投考TVB艺员训练班，可惜未能成功入选，后来曾短暂向足球领域发展，其后移居加拿大修读酒店管理，并在酒店业工作直至2021年退休。退休后决定重执儿时梦想。

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吴家一门四杰个个超高颜值

不过最为人津津乐道，当然是吴家一门四杰个个超高颜值兼劲猛料而引起外界关注。除了三仔吴伟豪近年获TVB力捧，大仔吴伟诺是香港消防处消防队长，已任职九年，早前在台风桦加沙袭港期间，曾代表消防处发言，呼吁市民将家电远离窗户，做足防风措施。二仔吴伟言是飞机师、细仔吴伟杰在澳洲修读药剂并兼任模特儿，连周国丰都曾笑称「点够佢哋玩」：「同Bill叔叔一门几杰合照，真系需要好大勇气，点可能全家都靓仔到咁！」

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