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寒战1994丨周文健从《逃学威龙2》政治部卧底演到一哥 影坛小生消失18年曾沦为赌场侍应

影视圈
更新时间：13:00 2026-05-06 HKT
发布时间：13:00 2026-05-06 HKT

备受瞩目的《寒战》系列前传《寒战1994》自5月1日上映以来，凭借其「香港电影史上最强卡士」的阵容，瞬间引爆全网热议。电影不仅集结了十位影帝同台飙戏，更将故事拉回1994年香港回归前夕，一场富商绑架案引发的四方权力斗争，为《寒战》系列的警队内部矛盾埋下关键伏笔。

周文健一出场已经受到外界关注

饰演警队「一哥」许怀翰的周文健，甫一登场便成为全场焦点。其角色原型取材自真实的警务处处长许淇安，与吴彦祖饰演的「蔡元祺」之间的权力斗争，更是让观众看得热血沸腾。有趣的是，片中涉及的政治部背景，也让不少影迷联想到周文健在1992年经典电影《逃学威龙2》中，同样饰演政治部卧底警察的角色，这巧妙的连结，无疑为《寒战1994》增添了更多话题性。

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周文健其阳刚形象多次出演警察角色

周文健自80年代因一辑啤酒广告走红后，便投身电影圈，并以其阳刚形象，多次出演警察角色，深植人心，其中包括《神探朱古力》的「梁督察」、《警察故事续集》的CID、《逃学威龙2》政治部卧底警察、《七月十四》的周Sir、《公仆II》的周督察、《月黑风高》的警署警长「周仔」、《谈判专家》的警察内务部警司李俊杰等等，有网民笑言周文健在1992年以政治部卧底警察身份，破获一宗国际恐怖份子案件，仕途从此平步青云，短短两年成功跃升为警队一哥，连带周文健在《逃学威龙2》的演出：「呢个角色对我影响非常深远，喺内地多数人识得我都系因为呢套戏。」戏中，周文健在工作上和感情上都是竞争手，跟周星驰针锋相对，最深印象的对手戏，莫过于在更衣室里「打茄轮」，周文健的「警察专业户」形象，可以说是横跨了整个90年代的香港电影。

周文健消失在幕前人生陷入低潮

周文健在2006年拍完电影《马可．波罗》后，周文健却突然消失在幕前。原来，当时他的人生陷入低潮，甚至到澳门赌场的贵宾厅工作，从昔日众星捧月的演员，变成服务客人的高级侍应。周文健坦言，这段经历让他尝尽人情冷暖，但他仍以乐观的态度面对：「我还跟外国朋友开玩笑说，我从actor（演员）变成了waiter（侍应）。」在人生最低谷的时期，周文健幸运地遇见了现在的太太。尽管当时他身无分文，但太太依然对他不离不弃，甚至连婚礼的费用都由女方家支付。周文健曾感动地说：「我跟她说『妳走啦，不要浪费时间在我身上』，我真的没有钱，但她就是不肯走。」如今，周文健不仅还清了所有债务，更凭借《寒战1994》再度翻红，事业东山再起。

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