Met Gala 2026｜Lisa白色纱裙似小倩 Katy Perry无面见人笠金属罩 仲有自由神像造型超惊吓

有「时尚奥斯卡」的时装界盛事「纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴 」（Met Gala）于香港时间今早举行，今年主题是「服装的艺术」（Costume Art），dress code则是「Fashion is Art」。今届由乐坛天后Beyonce、金像影后妮歌洁曼（Nicole Kidman）、网球明星大威（Venus Williams）及杂志前总编辑Anna Wintour任联合主席。

Jisoo粉红仙子look示人

成首位韩星担任委员会成员之一的韩团BLACKPINK成员Lisa穿上白色纱裙加巨型头饰，甚有《倩女幽魂》中小倩的感觉。其3位队友都有到场，Jisoo以粉红仙子look示人，Jennie则以复古妆容及发型，配衬蓝色珠片裙登场，同样吸睛。韩团aespa成员Karina与Ningning、《Kpop猎魔女团》的Ejae与安孝燮、《鱿鱼游戏》郑浩妍等韩星亮相。Karina的造型以韩服为灵感，身穿订制Prada礼服 ，将韩国传统文化元素融入国际时尚盛事，备受好评。之前传出BTS成员获邀出席，但未见他们的踪影。​​

Beyonce备受瞩目

今年众星之中，最备受瞩目的非Beyonce莫属，她阔别Met Gala十年后强势回归，身穿由设计师Olivier Rousteing操刀、以骷髅造型为灵感的华丽礼服，配以庞大羽毛裙摆及精致水晶头饰，气势慑人。她更携同丈夫Jay-Z及14岁女儿Blue Ivy一同亮相红毯，一家三口造型各具风格，成为全场焦点。

Rihanna雀巢造型压轴

另一天后Rihanna一如既往，与男友A$AP Rocky压轴登场，她以闪烁夺目的雀巢造型为本届晚宴画上完美句号；另一天后麦当娜（Madonna）以黑寡妇装扮示人。歌手Sabrina Carpenter则身穿以真实电影菲林制成的礼服惊艳全场；Katy Perry以全脸金属色面具示人，造型大胆前卫，可谓「面目全非」。官非缠身的碧琪丽芙莉（Blake Lively）亦都惊喜现身，她以彩色超长拖尾长裙抢镜。至于德国名模Heidi Klum以「自由神像」造型登场，似乎将她的万圣节变装带到Met Gala。左派的梅丽史翠普（Meryl Streep）被指杯葛晚宴，但其女儿Grace Gummer则有参与盛会。

Met Gala筹款3.29亿港元破纪录

今届电商平台创办人贝索斯（Jeff Bezos）及其妻桑切斯（Lauren Sánchez）担任晚宴的荣誉主席及首席赞助人，据指他们捐了8位数字美元赞助Met Gala。整个晚宴星光熠熠，再次印证Met Gala作为全球时尚界最高殿堂的地位。​​是次活动筹得破纪录的4,200万美元（约3.29亿港元）善款。