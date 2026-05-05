江华妈妈离世悲痛送别挚爱 灵堂家书泣诉来生再见：不用再为谁担心了

江华淡出幕前多年近年专注经营内地社交平台，不时贴短片与粉丝们分享近况。不过近日传出噩耗，江华的妈妈离世， 日前江华贴上灵堂的相片并写有一封家书悼亡母。

江华感谢妈妈养育之恩

江华感谢妈妈养育之恩：「妈：今天，我办完了你最后一件事～谢谢你，成为我的母亲。妈，你现在不痛了，不累了，也不用再为谁担心了。我很努力，把最后的事，办得妥妥当当。这是我能为你做的最后一件事。」

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江华表示以后会好好照顾自己

江华表示以后会好好照顾自己：「妈：今天我办完了你最后一件事~妈，我想跟你说对不起。对不起，有些话来不及讲。对不起，有些倔强,曾经让你伤心。对不起，我以为时间还很多。我也想跟你说谢谢。谢谢你，在没人看见我的时候，你始终看见。谢谢你，用一生的岁月，熬成一锅汤、一盏灯、一个永远等我的家。谢谢你，成为我的母亲。妈，你现在不痛了、 不累了，也不用再为谁担心了。我很努力，把最后的事，办得妥妥当当。这是我能为你做的最后一件事。从今以后，我会好好吃饭，好好穿衣。会在天冷的时候，自己记得加衣服，这是你最常叮咛我的，对吗？」

曾盛传伊雷是江华的舅父

江华还说：「我会带著你教我的善良与坚强，继续走接下来的人生。你走进光里了。但你在我心里，从未离开。妈，一路好走。我们来生再见。这封信，是我写给母亲的。也是写给每一个心中有所思念的你。如果你也有想对母亲说的话，不管她还在身边、还是已经远行，写下来吧。让这里成为一封封家书的安放之地。」江华与妈咪的感情很好，不时在社交平台贴上一家人的合照，两母子似足饼印。早年外间曾盛传伊雷是江华的舅父，伊雷于1999年的大年初一离世，临终时亦只有江华与麦洁文夫妇相伴在侧。曾有指伊雷临终前托友人致电江华，江华随即安排伊雷返港入院，可惜在大年初一离世，江华曾表示已经忘记了甚么时候认识伊雷，只记得是十几年以前的事。其实，二人的感情，比叔姪还要深厚。麦洁文亦曾向记者表示：「伊雷同我老公系好朋友。」

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