25+英皇群星演唱会尾场丨容祖儿火热演出惊喜宣布明年攻启德 谢霆锋压轴全场大合唱

一连两场的《25+英皇群星演唱会》今晚（4日）于启德主场馆举行第二场演出，由谢霆锋领军容祖儿（Joey）、古巨基、李克勤、陈慧娴、Twins、李幸倪（Gin Lee）、关智斌（Kenny）、曾比特等天王天后破天荒同台。

英皇集团主席杨受成博士与太太陆小曼率领一众英皇艺人拉大队支持，当中包括欧阳震华、惠英红、温碧霞、米雪、方中信、周家怡、周励淇、石修、汤怡、陈国邦、刘雅瑟、何佩瑜、阮雅（前名冼色丽）等，许冠文、黄子华、狄波拉亦专诚前来睇骚。

Twins关智斌继续互窒

今晚演唱会继续由Twins与关智斌打头阵演出，跳唱一轮后，蔡卓妍（阿Sa）、钟欣潼（阿娇）和关智斌开启互窒模式，当他们感谢杨受成博士和经理人霍汶希（Mani）这些年的裁培时，阿Sa蔡卓妍指这几日回想17岁跟公司签约百感交集，现在已20多年，关智斌即笑指阿Sa蔡卓妍由少女变成人妻，又笑蔡卓妍的脸由11吋pizza变成7吋。在阿娇钟欣潼自爆骚前Mani每日打给她叫减肥时，关智斌与阿Sa蔡卓妍即一起指阿娇钟欣潼：「肥过瘦过冇丑过」。

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古巨基临时揾后辈合作

因声带发炎声沙的古巨基今晚改由与黄明德、黎展峰、洪助升及曾傲棐一起演出，古巨基指昨日（3日）食类固醇开声，不过早上起来后吐出血丝，所以即时打电话给医生讲述情况，而医生也叮嘱他小心，故下午就找来这几位新晋歌手帮手，很感谢他们义无反顾地练习自己的串烧歌《劲金基歌》。古巨基亦再度向观众致歉：「好对唔住大家，未能以最佳状态表演，我答应会入录音录一个正式的版本送给大家。」

容祖儿跳唱17分钟

容祖儿今晚以快歌为主轴，她以鲜红色bra top配毛毛大褛上阵，唱出《未知》，期间bra top若隐若现，非常性感。之后容祖儿换上短褛，与数十舞蹈员一起跳唱《桃色冒险》，在演出《隆重登场》前，容祖儿索性脱去外套大晒身材，惹来全场尖叫，成功炒热气氛，演出更尽显天后风范。容祖儿跳唱足17分钟后，感谢英皇栽培，又多谢韩国团队今次为她排舞：「答应大家会继续强大，下年，喺呢度见啦！」容祖儿宣布下年在启德主场馆开演唱会。

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谢霆锋Medley环节消失

谢霆锋压轴演出，以全黑打扮、戴上黑超型格登场，弹著结他唱《逆行》，全场歌迷即刻入疯狂状态，之后谢霆锋脱去黑超唱《游乐场》、《非走不可》成为全场大合唱位，期间唱到跪在观众面前和坐在升降台边，唱完《玉蝴蝶》后，谢霆锋便离场。而谢霆锋原定包含《活著VIVA》、《潜龙勿用》等歌曲的Medley环节消失，大会于晚上10时20分亮灯代表完场，全场大叫encore，不舍离场。至于张敬轩昨晚演出后身体出现严重不适，就医后确诊为急性内耳迷路炎，要取消今晚的演出，但没有任何顶替演出，似乎是无人能取代。

谢霆锋内地赶返香港演出

英皇娱乐回应谢霆锋Medley环节消失原因，「记者收到歌曲流程只是霆锋的预备歌单，但因为他今天早上才由成都回香港，未能赶及彩排，所以待到场之后让他选择自己的歌单。」因主场馆一向约在晚上10时半交场，昨晚头场演出至晚上11时左右才结束，对于头场有关罚款问题：「昨天天气反复，更悬挂黄色暴雨警报，不少乐迷都花了很多时间排队入场支持，场外等候甚久，最紧要大家开心，享受演唱会，不要讲钱。」

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