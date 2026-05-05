谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感

89岁最年长金像影帝「四哥」谢贤，日前罕有在山顶被捕获，精神不错的他，要以轮椅代步。谢贤年差49载的「爷孙恋」前上海女友Coco，最近频频发功爆料，分享与谢贤一齐十多年的生活。Coco日前公开有关谢贤的影片，分享「关于和他的ending，我知道他为我好」，曝光分手细节，却惹来网民嘲讽：「为啥还一直聊这个话题」。

谢贤鼓励Coco多见世面

谢贤前上海女友Coco的影片，提到「如何体面结束一段恋爱关系？」大谈与谢贤结束十二年感情，Coco表示当时相信与谢贤的健康有关：「我们一起爬山的时候，他觉得他可能，忽然间意识到自己身体的机能，跟我有差距了。他还是希望我拥有更好的未来。」

谢贤前女友Coco坦言二人其实没有谈过谁要跟谁分开，只是因为工作，Coco获谢贤鼓励多见世面：「那个时候他就跟我说，『你不要在香港待这么久了，你要多出去，跟你的朋友、跟你要做的生意的人在一起多待著。』他是很想要成就我要做​​的事业。」

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谢贤分手后关心旧爱

Coco解释当时因为长时间不在香港，因而传出与谢贤分手的消息。回想起最后一次跟谢贤食饭是在2018年底，当时谢贤给她一个大大的拥抱，并对Coco说：「这次分开，我们不知道甚么时候再见了。」Coco认为谢贤是希望她有新的生活。

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Coco又提到谢贤对她非常关心，曾对她说将来如果结交新男友，一定要带给谢贤过目。Coco引述谢贤对她表示：「四哥一直在你身边，如果有一天，你找到一个很优秀的男人，一定要带回来给我看，因为我阅人无数，我不允许对你不好的。」Coco续指谢贤笑言：「即使我不在这个世界，我也从另外一个地方，站起来打他的。」最后二人以一个拥抱才分开。

谢贤获赞风流而不下流

不过Coco多度消费谢贤的话题，引起网民反感，却又带出谢贤的风度：「四哥果然是，风流而不下流」、「格局，绅士，大度」、「只能说四哥人好」、「四哥虽然花心，但还是算真男人吧。至少每段关系里还是给了他能给」、「恋人间最好的状态就是相敬如宾」等。

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