康子妮失婚后转行捞得掂夺大奖 加入保险业传年薪近300万 与林晓峰离婚感情生活惹关注

林晓峰前妻康子妮离婚后重新出发投身保险界，并改名为「康荥舫」，盼能转运。康子妮入行仅三个月，已成为百万圆桌（MDRT）会员，更连续多年保持此资格。康子妮今日（4日）在社交平台分享新片，见到她出席「百万元经理荣誉会 2026」，并获得区域杰出财策大奖。

康子妮才艺比赛夺冠有奖金？

49岁的康子妮今日在IG分享获奖喜讯，还透露首次参加公司的才艺比赛，更成为全场冠军。康子妮开心留言：「我只系想比（畀）自己留下最后一年『4字』头嘅相，因为好多人都话一入5就变样，今年系刺激的，第一次参加公司才艺比赛（好似番咗去小学咁），老板改编歌词嘅 #用背脊打cold call 成为全场冠军，赢咗d钱可以去打边炉lu！」

康子妮获赞样子纯天然

照片中见到穿上单边露肩连身裙的康子妮，戴上黑超自弹自唱，台型十足。而康子妮另一套白色一字露肩晚装，身上挂满奖牌，可见其在保险业界的成就。不少网民见到康子妮的近照大赞：「变得更加靓」、「哗！咁靓得唔得㗎？」更有网民赞康子妮样子纯天然：「你明显冇整容，就算快入伍，你三十年前到宜家，样子都冇乜大改变，依旧自然美！」

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康子妮与林晓峰于2002年结婚，育有两子林宝和林熙，但长达18年的婚姻，却在2020年突然宣布结束。失婚后的康子妮除继续做和音工作外，并投身保险行业，凭借努力与毅力，早已荣升为百万圆桌（MDRT）的超级会员（COT），有传年薪高达近300万元，成为事业女强人。

康子妮疑有新欢

康子妮近年感情生活扑朔迷离，曾与保险界上司陈逸汮（Garry）传绯闻，康子妮却否认关系，称对方仅为老板。在今年初康子妮又传出疑有新欢，被《东周刊》独家直击与外表成熟稳重、身材高瘦的男士穿全黑情侣装开餐，二人互动甜蜜，俨如热恋中的情侣。

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