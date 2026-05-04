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波波黄婧灵扫街尝美食劲满足 大赞周润发加持梳乎厘：朱味极浓

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-04 HKT
发布时间：21:45 2026-05-04 HKT

由一班靓仔靓女主持的饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。今晚黄婧灵（波波）跟蔡景行（行仔）夜游油麻地庙街扫街，寻找发哥周润发都爱的美食。第一档串烧店以炭火烧烤，获网民力推烧猪颈肉，卖点是以沙茶酱沟花生酱制成的酱汁，吃起来甜味十足，加上厚切的猪颈肉及㶶边猪大肠，令人食到停不了口。跟住二人来到另一间店，主打玉子烧配不同馅料。

波波大赞「跳床褥」梳乎厘

下一站终轮到食甜品，行仔吃过前特色酱油豆腐花后，他说︰「一种完全无谂过嘅味道，以为落豉油会好咸，但反而食到豆本身嘅甜味，有啲蒸豆腐加豉油嘅感觉。」接下来才是重点，他们会试食发哥周润发食过都赞好的特浓朱古力香蕉梳乎厘，单听名字就知这款甜品绝不简单，波波开动前说︰「睇到真系心动，但系劲邪恶，你睇下佢啲朱古力酱系咁流出嚟。」当一口咬下后波波瞬间流露出满足的表情，她形容口感跟名字绝对匹配，超级「梳乎」（Soft）且软熟，她补充说︰「食落好似跳床褥咁弹下、弹下，朱古力用咗76%浓度所以朱味极浓，又唔会太甜。」

行仔变身「元朗木村拓哉」

明晚行仔化身「元朗木村拓哉」与黄嘉雯（Carmaney）介绍铜锣湾一间日系面包店。此店是日本以外首间海外分店，有单日卖出2万个面包的纪录，当中一款白松露面包，更获木村拓哉推介。当中一款松露朱古力盐包为香港店限定，亦深受Carmaney欣赏，她试食后说︰「呢款包表面涂搽咗朱古力酱同铺上朱古力碎，用咗60%黑朱古力，味香得嚟唔会遮掩松露味，每一啖都会食到朱古力碎，真系好似食紧朱古力咁。」至于店内另一款热卖产品黑松露鸡蛋三文治，亦非常出色，难怪连木村都喜欢帮衬。

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