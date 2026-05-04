寒战 1994丨上映3日票房冲击1500万 吴慷仁被谢君豪连环掌掴拍完要敷冰 吴彦祖郭富城刘俊谦齐晒旧照洗版造势

香港史上最卖座、两集累积票房破亿的警匪巨作《寒战》系列，前传《寒战 1994》已于5月1日强势杀入大银幕！电影上映以来全城口碑载道，被广大观众及影评人誉为近年难得一见的香港商业巨制。戏中星光熠熠的阵容、紧凑扣人心弦的权斗剧情、加上连场火爆动作，成功激发全港影迷疯狂拆解正传与前传的隐藏线索。凭借极强口碑，电影开画首日即冲破 600万票房大关，成功打破《寒战》及《寒战 2》的开画纪录！截至5月3日，上映首3天累积总票房已火速冲击1500万，气势势不可挡！

谢君豪狠掴吴慷仁

除了紧凑的警权暗战，商界潘氏家族的豪门恩怨亦是全片一大焦点。谢君豪饰演的香港首富潘隽亨与饰演其长子潘志昂的吴慷仁之间的父子对立，更是令观众津津乐道。电影今日释出「潘氏父子」的幕后花絮，曝光了戏中谢君豪连环狠掴吴慷仁，并怒斥他「畜生不如」的震撼场口。

吴慷仁拍完要敷冰

花絮中所见，豪哥为了展现当家维护家族名望的愤怒，掌掴时毫不留手。豪哥事后分享：「第一下打落去真系好响！虽然无忍手，但其实好怕打到佢耳仔惊佢会聋。」而专业的吴慷仁拍完后都需要敷冰，更笑言「收音师应该好钟意呢下声」，随即马上进入状态拍第二Take。这场戏豪哥前后一共掌掴了吴慷仁十几巴，展现出极致的专业精神。当导演喊Cut后，两位投入至深的好戏之人情绪依然激动，需要抹眼泪及相拥平伏，尽显父子情深。不少观众看毕两位影帝的神级演技交锋后，纷纷表示极度期待吴慷仁在后续《寒战 1995》中的发挥。

谢君豪特效老妆熬苦功

为了演活比真实年纪大的潘家大当家，豪哥今次在造型上亦下足苦功。他大爆每次拍摄前后都要花两个多小时上妆及落妆，不但要戴头套，更要盖上人造皮肤，形容化妆后「块面有种似被针㓤嘅感觉」，化妆师细致到连颈纹都不放过。化妆技术之逼真，就连饰演十妹潘怡心的廖子妤（Fish）都大为赞叹，甚至一度误会豪哥的真实耳朵也是「假体黐上去」。而吴慷仁亦分享，在两人首次见面围读时，豪哥已相当敬业地带妆上阵，慷仁笑言见到豪哥妆容，就觉得对方的鼻子跟自己相似，颇有「父子相」

刘俊谦摆出威武持剑照

为了配合电影宣传，一众《寒战 1994》演员连日来纷纷在社交平台上载自己1994年的珍贵旧照，掀起全网怀旧热潮！刘俊谦上载了一张拿著剑摆出威武姿势的童年照，获粉丝心心眼大赞是「母胎男神」；廖子妤则分享了自己扎起粉红头箍、一脸严肃的童年照，幽默自嘲当年样子「嬲爆」，被网民笑指从小就「极具态度」。吴彦祖与郭富城的1994年旧照亦获网民激赞帅气爆灯；而影帝谢君豪一张坐在阶梯上、充满忧郁文艺气息的30出头旧照，令网民大为惊艳！高海宁则分享了一张7岁时与妈妈的同框合照，相中的她拥有一双水汪汪大眼，而高妈妈更是五官标致，惹来网民惊呼两人似足「饼印」，大赞高海宁完美认证了「最强基因」。除了以上几位，其他演员包括王丹妮、陈以文、彭敬慈、朱鉴然、何启华、杨天宇、麦沛东、张达伦、栢天男都纷纷上载自己1994年的相片，见到众星当年当日的旧照，立即引起网络热话！