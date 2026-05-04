郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗

42岁的郑俊弘（Fred）今日（4日）在IG宣布离巢，结束与TVB长达24年的宾主关系。郑俊弘入行多年，一直未能跃上一线，但其情史闹出的风波，却比事业精彩。郑俊弘早期曾与姜丽文，其后与富贵圈外人Beebs订婚，最终情倾何雁诗，二人于2020年宣布婚讯，婚后育有一子。

姜丽文分手后患上抑郁症

郑俊弘于加拿大出世，2001年在温哥华中学毕业后来港发展，曾与同样在加拿大长大的姜丽文发展，二人拍拖长达6年，直到2014年分手。当年有传郑俊弘因《星梦传奇》走红，就公开恋情问题闹分手，最终不欢而散。有指姜丽文情变后一度崩溃，患上抑郁症，直到结识现任老公柏豪，才对爱情重燃信心。

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郑俊弘恋富家女三年一度求婚

郑俊弘与姜丽文分手后恋上富家女Beebs，二人拍拖三年，2015年向女友求婚。但有传与何雁诗因节目《这个冬天不太冷》擦出爱火，郑俊弘于2017年被爆到何雁诗的大埔豪宅度春宵，试过因太嘈吵遭邻居投诉，闹出何雁诗介入郑俊弘与未婚妻Beebs感情，何雁诗被形容为「小三」，而郑俊弘亦因此导致形象受损。

当年郑俊弘与Beebs有意结婚，有指女方的家人早已视郑俊弘如女婿，每次家庭旅行都安全一齐坐头等或商务客舱，未有要求郑俊弘付费。但Beebs共期后发现郑俊弘开设新Uber户口，在凌晨时分由大埔涤涛山去中环码头，而付款人为「Stephanie Ho」，要揭发未婚夫疑偷食。

何雁诗被指「小三」传割腕自残

不过郑俊弘在爆出疑一脚踏两船，在当时的公司老板何哲图陪同下见传媒，表示已经跟未婚妻分手，又澄清何雁诗只是朋友。但郑俊弘转头却与何雁诗十指紧扣现身机场，公开恋情。而何雁诗因被指做「第三者」，外传因承受大压力，一度借酒浇愁，并传出割腕自残。何雁诗虽然称只是不小心整伤手否认自残，但连续数月现身时，均穿长袖外套疑遮手臂疤痕。

郑俊弘与何雁诗于2020年结婚，2022年诞下儿子郑赞廷（Asher），但郑俊弘夫妇在2024年透露囝囝患有罕见遗传病「天使综合症」（Angelman Syndrome），一度带儿子到美国治疗，其安排入读特殊学校，让Asher展开校园生活。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

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生命热线：2382 0000

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撒玛利亚会热线(多种语言)：2896 0000

东华三院芷若园：18281

医管局精神健康专线：2466 7350

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