郑俊弘宣布离巢TVB 参加《星梦》曾爆红 恋何雁诗陷偷食风波 婚后育罕见病子

42岁的郑俊弘（Fred）2001年参加《全球华人新秀歌唱大赛》入行，效力TVB长达24年，今日（4日）在社交平台宣布离巢，结束多年宾主关系。郑俊弘形容TVB有如其屋企，并感谢多年来同行的台前幕后，未来「欢迎新嘅开始，欢迎大家嘅合作，欢迎新挑战。」

郑俊弘忆述在TVB多年点滴

郑俊弘今日在IG上载大量工作照，并撰长文分享在TVB多年的点滴：「二十四年。呢段时间，我一直视TVB为我嘅家。当年一中学毕业，我就行入咗呢对大门；果（𠮶）时嘅我，只系一个热血多过经验、对世界充满好奇嘅细路。而今日，呢个章节终于要画上句号。」

郑俊弘表示：「呢度有过好多美好嘅时光—走廊入面嘅笑声、变成家人一样嘅战友、仲有我哋全情投入去演活每一个触动人心故事嘅夜晚。当然，亦有过艰难嘅时刻—疲于奔命嘅劳累、自我怀疑、仲有𠮶啲觉得自己做得唔够好嘅瞬间。但无论经历紧啲咩，我从未停止过对呢段旅程之感激。」

郑俊弘外闯似离家出走

郑俊弘感谢曾合作及指导过他的工作伙伴：「多谢每一位教导过我、信任过我，或者只系喺收工后陪我食过一餐饭嘅监制、导演、幕后同事同拍档。多谢每一位陪住我成长、为我欢呼、甚至同我一齐流泪嘅观众—你哋先系令我坚持落去嘅动力。」

郑俊弘坦言离巢似离家出走：「离别系奇妙。一方面，我觉得自己好似第一次离家出走咁；但另一方面，我知道我并无放弃讲故事，只是到外闯闯。我唔肯定未来会系点，凡事都乐观一点，充满希望。因为当年𠮶个17岁嘅细路仲喺我心入面—准备好再次学习、再次成长，去揾一个新嘅方式同大家连系。」郑俊弘最后多谢TVB：「承载住我工作生涯嘅第一个二十四年。亦感恩同多谢每一位曾经同我同行嘅人。」

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郑俊弘2001年参加新秀，获得「现场最具风采奖」、「突破新秀巨星演绎奖」及「网上完美之声大奖」，其后加入TVB，初期多演「跑龙套」角色，在《法证先锋》系列饰演蒙嘉慧的弟弟，而受到注意。郑俊弘于2013年参加《星梦传奇》，以超高票数夺冠，并获「专业推介表现大奖」，成为双料冠军，一夜成名。

郑俊弘何雁诗情路多曲折

郑俊弘与何雁诗的恋情始于2017年，当时郑俊弘被指背未婚妻与何雁诗拍拖，令何雁诗背上「第三者」之名，二人形象大受影响。郑俊弘与何雁诗于2020年结婚，两年后儿子郑赞廷（Asher）出世，却在两岁时揭患有罕见遗传病「天使综合症」（Angelman Syndrome）。

郑俊弘夫妇携子赴美治疗

天使综合症为一种神经系统疾病，患者会有发展迟缓、语言障碍、平衡力差等问题，但经常会面带笑容，表现得十分愉快，因此患者也被称为「快乐木偶」或「天使」。郑俊弘与何雁诗为治疗儿子的病情，曾带Asher到美国求医，并花费庞大心力，安排囝囝入读特殊学校，尽父母所能给予悉心照顾。

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