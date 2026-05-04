《全民造星IV》咖喱黄雅慧「盗窃」解雇风波爆罗生门 开腔还原真相并非雇佣关系

ViuTV真人骚《全民造星IV》参赛者，被誉为「最美医生」的「咖喱」黄雅慧，日前被爆遭任职的医美中心终止合作，更被指控涉嫌未经授权将载有病人资料的文件带离诊所，已报警处理。咖喱黄雅慧曾在Threads上简短回应：「公道自在人心」，昨晚（3日）再度在社交平台开腔，表示双方并非雇佣关系，且无涉及外泄问题。

咖喱黄雅慧收到亲友关心

咖喱黄雅慧昨晚在Threads上留言：「对于近日嘅言论太偏离事实，演变到好似系『偷窃』、『解雇』。收到无数朋友同屋企人嘅关心，知道大家真系都好担心我。为免事件演变得更严重，我系呢度统一向大家做一个简短既回复」。

咖喱黄雅慧称仅属合作形式

咖喱黄雅慧续称：「我公司同该公司系以合作形式经营业务，并非雇佣关系。再者，业务的经营地点系本人公司亦系我主理嘅地方，并无涉及外泄。由于事件即将会进入司法程序，法律团队唔建议我现阶段公开交代更多嘅事实，所以我只会交代咁多。」咖喱黄雅慧最后感谢亲友信任：「多谢朋友们同屋企人喺呢段时间对我嘅相信同支持，我会继续学习同成长，唔会辜负你哋对我嘅期望。」

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32岁的咖喱黄雅慧入行前曾在医院任职医生工作，2021年参加《全民造星IV》，因外貌甜美加上拥医生专业身份，因而备受关注，可惜最终在40强止步。咖喱黄雅慧之后以自由身艺人保持曝光率，并从事医美医生工作。

咖喱黄雅慧：公道自在人心

不过咖喱黄雅慧于今年4月卷入曾任职的医美中心风波，「Perfect Ten Medical Centre」于4月30日起发声明，表示「终止与黄雅慧医生（Dr. Wong Nga Wai）之所有合作关系。」事件起因「于2026年4月27日，本公司曾就存放于诊所柜内之相关文件去向向黄医生作出查询。当时黄医生表示未曾取用或移动有关文件，并回应包括『无拎过』、『你哋啲嘢无搞过』、『有嘅我会拎出嚟』等说法。」

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就声明所指「在进一步检视及跟进过程中，发现有关文件之处理情况与当日所掌握之资讯存在不一致之处，并涉及未经授权接触及带离诊所范围之情况。」鉴于事件涉及病人资料及私隐，已就相关情况报警处理，并已通报香港医务委员会及个人资料私隐专员公署，以作进一步跟进，同时保留一切法律权利。咖喱黄雅慧之后留言：「公道自在人心，是非只在时势，一切已交给律师处理。」为自己澄清。