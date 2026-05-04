MIRROR宣布12月亚博开团骚 姜涛拟交IG予公司管理 AL曾谂玩两三个月就完︰冇谂过行到2026

MIRROR今年1月同商台正式破冰，继早前成员Ian及AK到商台宣传新歌，随着MIRROR新团歌《ATTENTION》日前面世，今日（4日）其中8子包括Anson Lo （AL）、Alton、Frankie、Ian、Jer、姜涛、Stanley、Tiger现身商台，虽然未齐人，但这是双方破冰后首次以团体姿态再上商台受访。

MIRROR感时光飞逝

节目甫开始，便播放了8分钟的节录录音，回顾MIRROR由2018年成军至今近8年的受访片段。听到自己昔日的声线，AL笑言几乎认不出自己：「我出道时候把声好乖咁，而家就唔知系咪大个咗。」他感触说从未想过能走到2026：「出道时自己谂应该玩到两三个月就偷笑啦。」他透露经理人花姐常用激将法鞭策他们，家人亦曾劝他为出路打算，例如重返跳舞教学，没料到能走近十年这个里程碑。

Edan字正腔圆

Jer坦言时间过得很快，不觉已经是8年，Tiger亦觉得一切像昨天的事；Ian则指感觉只过了三四年；Frankie就认为到大家状态上有转变：「以前讲嘢都有啲谨慎，而家状态好松。」Stanley就笑指对比以前，现时的Edan说话字正腔圆了不少。姜涛就透露间中会翻看粉丝剪辑的《全民造星》片段，他感慨谓：「我好记得𠮶个画面，觉得系眼神嘅分别，𠮶阵只眼系有光，出道耐咗，有时就会觉得自己点解冇咗𠮶个光。」身旁队友闻言即打趣笑说是「灯光问题」。

MIRROR年尾开骚

在访问中，MIRROR同时宣布将于今年12月初，在亚洲博览馆举行团体演唱会，并透露除了刚推出的《ATTENTION》外，另一首节奏较慢的团歌亦已拍好MV，但确实推出日期未定，要视乎期间会否再录制一首舞曲。

《ATTENTION》MV大量AI

谈到新歌《ATTENTION》，Alton指MV运用了大量AI效果，虽拍摄时未有节省太多时间，但呈现了更丰富的画面，更有计划拍摄dance version，但因大家档期问题，要等各位成员准备就绪才能知道是否成事。而新歌主题围绕在网络资讯发达的世代，如何专注自身及所喜爱的事物，避开过度干扰。Ian表示：「其实艺人歌手嘅作品都会有讯息喺里面，但往往大家都唔太理会，会睇娱乐新闻有咩Juicy啲嘢。」Tiger则自爆心态与歌曲相近，专心做自己喜欢和开心的事，更透露自己没有看Threads；Frankie亦指自己减少看新闻，「少咗牵挂，多番时间专注工作」。

AL心态有变

AL表示会观看网络留言与世界接轨，坦言见到恶意评论会不开心，但选择拥抱它们。他指新歌正正表达，即使面对攻击会有hard feeling ，但还是会把专注力放回自己身上，继续努力。被问到面对负面评论的功力有否进步，他坦言进步很多：「对于同实力无关嘅comment就唔理。以前会好顾虑，但而家睇多咗都惯，知道同我做紧嘅嘢冇关系。」

Stanley设下时间限制

Stanley直言电话分散注意力，因此设下时间及距离限制，每日只让自己玩一小时。Jer则指只会在清晨起床及睡前回复讯息：「我唔钟意玩电话，钟意睇戏多啲。」他提醒大众，网上资讯发达避免因潮流而盲目跟风；Alton则抱持开放态度，主张要摆正心态观看，切忌照单全收，「最后燃烧咗自己」。

姜涛拟将社交帐号交公司

姜涛就自爆正考虑将IG和Facebook帐户交给公司管理，计划暂停使用一排，他解释：「今年都话过唔出歌，主要想摆多啲Attention喺自己到。可能我系比较易受影响嘅人，想俾自己清理一段时间。以前停过三个月，系几舒服，虽然，会唔知道世界发生紧咩事，但人与人之间嘅沟通多咗。」身边队友闻言即笑问原来公司有管理帐号此服务。

MIRROR亲民挥手

约下午2时45分完成所有访问后，Stanley与Tiger因有工作已率先离队。剩下6子分为两组离开。Alton、AL及Jer步出，企定定让记者拍照，但未有如以往般走向栏杆为粉丝签名或收礼物，沿途只向粉丝挥手，AL更不停派心，相当亲民。姜涛、Ian及Frankie则随后离开，三人同样企定让记者拍照。被问到昨晚出席颁奖礼后搞到好夜够不够瞓？ Ian笑笑口反问：「你话呢？」离开时，下起毛毛细雨，粉丝们都冒雨守候，Ian做手势问粉丝有否吃饭，粉丝答「有」，他便竖起手指公赞好，三人一路挥手并步上车离开。