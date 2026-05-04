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苏志威「登六」获队友送乐悠咭 郭富城任草蜢红馆骚尾场嘉宾 四子齐摆经典单脚企甫士

影视圈
更新时间：17:15 2026-05-04 HKT
发布时间：17:15 2026-05-04 HKT

香港殿堂级男团草蜢出道40周年，于红馆举行七场「GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢演唱会2026」，昨晚圆满成功，全场爆满，三度encore反应热烈。尾场压轴表演嘉宾郭富城，合唱《失恋》和《唱这歌》，四子齐做经典单脚企招牌甫士，还有城城自创最潮口号及动作「听我讲，一齐企硬撑草蜢」，观众起哄掀高潮！

苏志威生日获赠乐悠咭

昨日「登六」寿星仔苏志威，台上收蔡一智和蔡一杰红包，并分别与寿星仔咀嘴。原来红包内是一张「乐悠咭」，苏志威说：「我觉得我攞呢张『乐悠咭』无愧，三个喺屋村打出嚟嘅香港三人组合，为香港音乐圈40年做咗好多嘢，我值得。」然后全场大合唱生日歌，苏志威好感动，说：「好开心呢度有1万2千人同我摆60大寿，系个天俾我嘅恩赐！」昨晚尾场，寰亚传媒集团行政总裁林孝贤、好友张智霖、名模琦琦、佘诗曼、张继聪与谢安琪、钱嘉乐与汤盈盈、丁子高与杨千嬅、陈展鹏与单文柔、洪欣、胡杏儿、陈敏之、周家怡、麦美恩、吴若希、黎芷珊、谭玉瑛、麦子乐、林亦匡、彭建新、麦长青、Bob和艾威等捧场，非常热闹。

草蜢送城城水晶奖座

演唱会encore环节，表演嘉宾城城与草蜢升上台，全场惊喜尖叫，他们跳唱《失恋》，默契十足。之后城城率领全场一齐讲新口号和手势：「听我讲，一齐企硬，撑草蜢」，非常爆笑。他们相识超过40年，城城称昨晚一早到场在后台准备，听到台上每首歌都熟悉，都是金曲。他说：「好欣赏你哋，中段唱咗20几分钟快歌，我睇到草蜢嘅执着与坚持呢份信念，所以40年企喺舞台上有咁多Fans支持！」苏志威对城城说：「其实你都keep得好fit，我哋希望50周年都可以请你嚟做嘉宾！」草蜢送城城水晶奖座，刻上「KING OF STAGE」，强调城城是他们心目中的舞台王者。之后他们跳唱《唱这歌》，还一齐做城城嘅招牌单脚企甫士，全场观众high爆。

草蜢望开part 2

演唱会结束，观众反应热烈大嗌encore不散场，草蜢再度上台即兴加唱《岁月燃烧》。他们离场后歌迷继续encore，草蜢三度上台感谢歌迷支持，并宣布6月20日启动世界巡唱新加坡站，到时继续大唱大跳。演唱会接近十二点结束。

之后草蜢于酒店餐厅举行庆功宴，与台前幕团队开party，台上开香槟和大合照。蔡一智说：「观众反应好好，证明台前幕后好成功，希望有part 2！」期间阿智向苏志威和林珊珊介绍「乐悠咭」著数，好搞笑。全场大合唱生日歌，苏志威囡囡Yumi制作桌球与波枱造型的生日蛋糕，以及大会送上巨型寿桃，他许愿吹洋烛和切蛋糕。阿智和杰仔左右吻贺，阿智笑说：「刚才台上锡咗佢一啖，我有少少后悔，因为佢个嘴好咸！」之后苏志威与太太刘小慧及两个女囡囡Yumi和Ina台上拥抱和咀嘴，非常温馨。

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