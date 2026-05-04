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GD悭家穿20年前「NEGER」旧衫上台涉种族歧视 所属公司发声明致歉

影视圈
更新时间：15:14 2026-05-04 HKT
发布时间：15:14 2026-05-04 HKT

韩国天团BIGBANG队长G-Dragon（GD）于2日在澳门为「K-SPARK in Macau」演出，当日他穿上一件印有黑人肖像的长背心，外加干湿中褛，不过，有网民发现其背心上印有荷兰语文字「RONNY, EEN GEILE NEGER__ JONGEN」，其中「EEN GEILE」带有「性方面兴奋的人」的含义。「NEGER」一词更具争议性，该字眼在荷兰语中原指黑人，但现今多被视为带有种族歧视与侮辱性的意思，GD即被闹爆涉种族歧视。

GD畀网友插爆

事件曝光后，不少海外粉丝涌入GD社交网留言，要求本人或公司解释。对此，GD所属公司Galaxy Corporation于4日发正式声明，表示：「对于艺人在演出服装中包含社会、文化上不适当的文字，致上最诚挚的歉意。」公司强调透过此次事件，已再次意识到更细腻的文化敏感度与负责任审核的重要性，未来将针对包括造型在内的内部检查，与确认流程进行更严谨的检视与改善，并以更慎重的标准运作。

GD被揭黑历史

GD更被指早于20年前就穿过一样的衣服，因此网民称其行为无法接受，而且他当时已经被骂到不行，但似乎未有反省。其实当晚GD的演出，台下亦发生闹剧，有粉丝拿凳子冲到前面，如动物大迁徙，又有数名女粉丝因视线受阻问题而大打出手。

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